El Senado aprobó el presupuesto 2023 por 618 mil millones de pesos

En la última sesión de la Cámara de Senadores se trató y aprobó el presupuesto 2023 en donde el senador Walter Wayar votó en negativo en general y particular, diciendo que: “Siempre he sido un hombre que ha dicho que la ley de presupuesto hay que darle quórum, aprobarla en general y después hay que discutir en particular oponiéndose o perfeccionándola, mejorándola. Pero en este momento adonde la Argentina , el mundo en su conjunto esta con complejidades graves pero el Argentina en más aun, en mi interior el debate fue el indicado”.

Por otro lado el Senador Marcos García se mostro conforme con el presupuesto: “Es lo que esperábamos porque es un presupuesto consensuado que tiene la modalidad del gobernador Sáenz de salir previo a la elaboración del mismo al interior de la provincia a cada departamento y con todos los actores políticos intendente y legisladores provinciales para consensuar el presupuesto, poder ver que obras hay y para proyectar el 2023. En ese momento es donde los intendentes aprovechan para marcar algunas cuestiones sobre su municipio o su departamento no solo de obras sino de las necesidades.

Recordó que el presupuesto 2023 será de “618 mil millones que se van a invertir y que supera más de un 128% al del 2022, hay incremento en la obra pública es bastante ambicioso en la obra pública en donde notamos alguna mejoría en la pandemia y post pandemia en donde hubo un crecimiento en el 2021 y hubo un crecimiento en la economía de este año no como la del 2021 pero es un estímulo grande porque es el segundo año consecutivo de crecimiento”.

También destacó los proyectos para el departamento que representa: “Cada uno de los legisladores incorporamos obras para mejorar nuestros departamentos, también acompañando las obras que piden los intendentes y también obras que son puntuales que el senado incorpora al presupuesto y tratar de que las obras se haga en el primer trimestre del año que viene”.

Antonio Marocco, presidente del cuerpo explicó que: "El presupuesto es un plan de gobierno que es propio del ejecutivo, nos comunica nos dice y no he visto un trabajo como este, es la primera vez que veo que hay una gran participación la decisión que tomo el doctor Gustavo Sáenz de ir región por región, de sentarse con legisladores, intendentes, concejales, con voces de la fuerzas productivas de las regiones para armar este presupuesto, más participativo y federal no lo he visto nunca en mi carrera”.