¡Todos a ayudar! Un comedor de Atocha busca dar una cena de año nuevo a mil personas

Restando las últimas horas para despedir al 2022, son muchos quienes ya están haciendo los preparativos para recibir al 2023. No obstante, están aquellas personas que debido a su situación de vulnerabilidad, se ven con dificultades de realizar una mesa suntuosa para compartir con los suyos.

Pensando en ellas, desde el comedor Jesús te Ama, ubicado en la zona de Atocha, están pidiendo la colaboración de los corazones solidarios, para poder darles de comer una rica cena, compartir un dulce tal vez y hasta brindar para recibir el año nuevo, generando así un primer paso positivo y con esperanza.

Keka García es la organizadora de este comedor quien, en diálogo con Multivisión Federal, señaló que confía en la buena predisposición de la gente, ya que pidieron ayuda anteriormente para realizar una mesa navideña, con óptimos resultados que ayudaron a dar de comer a muchas personas.

“Antes de la cena de navidad, el día 20, puse por todos lados que no tenía nada; era el 23 cuando teníamos a 1000 personas comiendo y a la vista de los vecinos, llenamos la mesa, tuvimos que poner tablones mientras algunos comían parados” porque se les acabaron las sillas, rememoró la experiencia.

“Les queremos robar una sonrisa, mostrarles que hay una esperanza, que hay otra realidad”

Es por eso que vuelven a apelar a la gente para repetir esta acción solidaria y poder compartir un plato caliente. “Sé que la fe mueve montañas y yo la tengo, ahora cuento con 6 cajas de pollo pero no tengo gaseosas, no tengo nada”, dijo Keka sumando a que no descartan que deban asistir otra vez a 1000 personas, muchas de ellas son chicos y abuelos.

“En la zona hay muchos chicos de 7, 8 años, también muchos abuelos, necesitamos 130 pollos, de 1 sacamos 5 raciones, les pido un pancito de navidad, una gaseosa”, solicitó para todos los que quieran aportar su granito de arena. Para aquellas almas caritativas, deben comunicarse al 387-4762304. ¡Todos a colaborar!