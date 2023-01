Denunciaron penalmente a funcionarios por no hacer cumplir la Ley de Pirotecnia

En 2022 finalmente se aprobó la Ley 8340 de Pirotecnia Cero, un logro para muchos salteños que año tras año lucharon para que esto suceda, sin embargo la alegría duró poco ya que proteccionistas, madres del dolor, veteranos de guerra y madres de niños con autismo hoy decidieron denunciar penalmente a todos los funcionarios que durante las fiestas no hicieron cumplir dicha Ley.

InformateSalta se acercó a dialogar con los denunciantes. "Tenemos la Ley y no se cumple, creo que no tenemos gente que regula, hemos logrado después de mucho trabajo tener una Ley, pero no se cumplió, pasé en B° el Huaico, y cuando empecé a escuchar la pirotecnia me empecé a acordar de mis amigos, de los veteranos, hoy muchos sufren las consecuencias. Falló tanto el gobierno provincial como municipal", relató un ex Combatientes de Malvinas.

Por su parte una mamá de niño con Autismo relató el drama que vivió con su hijo. "Mi hijo tiene 12 años, diagnosticado con autismo e hipersensibilidad auditiva, no todos los niños con autismo tienen hipersensibilidad, eso no significa que no se desequilibren emocionalmente, ellos se autolesionan, lesionan a terceros, sangran por la nariz, por los oídos, boca, es tanto el estallido que les provoca arrancarse el pelo, se golpean, tienen taquicardia, tenemos que cerrar la puerta, cuando vuelven en sí piden perdón y tardan meses".

En cuanto a por qué sigue pasando si tenemos una Ley, la madre contestó. "Lamentablemente impunemente se vende pirotecnia, me tomé el trabajo de recorrer los negocios del centro, como 10, sin contar los barrios, gente en los semáforos ¿Quiénes proveen?, cuestionó e insistió en la reglamentación, un órgano contralor, valor de multas.

Otra de las mujeres que luchan por que esta ley realmente se aplique, insistió en lo que expusieron todos. "Este año se vendió cualquier cantidad de pirotecnia. La Ley está perfecta, el Órgano de contralor totalmente ausente", expresó.

En ese marco, anunciaron que denunciarán a los funcionarios de control y el Secretario de Seguridad de parte de provincia y de parte de la Municipalidad. "Tampoco hubo zona liberada total, son para 4 o 5 empresarios que bancan la política por eso ausencia de contralor, ibas a un negocio y te decía cuál querés La legal o la ilegal".

Por último, anunciaron que irán hasta las últimas consecuencias buscando que los Funcionario paguen por no haber cumplido su rol ya que la Ley está y el contralor debe estar presente. "Vamos a proceder con la demanda, hay año electoral, queremos pirotecnia 0, nada de sonoro, nada de luces porque de todas la luces tenían las bombas".