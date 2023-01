Desde Navidad, se reportan por día hasta 70 perros extraviados en la Capital

Pasaron las fiestas de fin de año pero lo que se vivió en ambas jornadas sigue siendo noticia, en este caso con los fuegos artificiales que detonaron a la medianoche del 25 de diciembre como del 1° de enero, los cuales con su estruendo hicieron que muchos perros se escapen de sus hogares, permaneciendo extraviados hasta el momento.

Así lo señaló por FM Profesional el titular de Protectora de Animales Salta, Lucas Iñigo, quien sumó como dato la cantidad de reportes diarios que hay sobre mascotas extraviadas desde Navidad a la fecha, muchas de las cuales huyeron asustadas por el estallido de los elementos de artificio.

Primeramente Iñigo se mostró contrariado respecto a la actitud que tomaron los salteños de no cumplir con la normativa vigente y volcarse a la pirotecnia sonora para celebrar. “Es increíble cómo a pesar de tener legislaciones, a la gente no le importa el sufrimiento ajeno”, dijo recordando que hay normativas de pirotecnia sonora cero, a nivel provincial como municipal.

Dicho esto sumó cómo consecuencia la huida de las mascotas de sus hogares, aterrorizadas por las detonaciones. “Hay una enorme cantidad de perritos desaparecidos, que estaban dentro de sus casas y rompieron medianeras, rompieron las ventas y se escaparon”, aseveró.

¿Cuántos animales se perdieron? “Yo manejo un grupo de Facebook ‘Perros y Gatos perdidos y encontrados’, es impresionante la cantidad de solicitudes que llegaron desde Navidad hasta hoy, llegan entre 60 y 70 solicitudes diarias al grupo”, enumeró Iñigo sobre esta consecuencia de quienes emplearon los artefactos de artificio.

Con este panorama, el proteccionista reiteró su disgusto con los salteños que no tomaron conciencia de lo que causa no recurrir a la pirotecnia lumínica, no solo por los animales, sino también por aquellas personas del espectro autista, entre otras situaciones. “Si esperamos que las persona sean empáticas con los demás, estamos en el horno”, concluyó su descargo.