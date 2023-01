Siguen las estafas a salteños: Se hicieron pasar por ANSES y le vaciaron la cuenta

En las últimas semanas son muchos los casos de estafas que se conocieron en distintos puntos de la provincia y aplicando distintas estrategias de parte de los malvivientes, el caso de la maestra a la cual por vender un practicuna en facebook quedó con una deuda millonaria. También se conoció el intento de estafa a una Fiscal.

Por estas horas una salteña denunció que estos malhechores se comunicaron vía telefónica, afirmando ser personal de ANSES y que, con sus artimañanas, lograron estafarlos a través de su caja de ahorro.

"La llaman a mi abuela diciéndole que le había salido un bono en el ANSES de $4.000, que ella necesitaba tener un CBU o dirigirse al banco con la tarjeta. Le quedaba lejos para ir al banco y entonces le digo que si era más fácil yo le pasaba el CBU para que le transfieran a ella, que yo le podía dar la plata", señaló la denunciante quien le pasó el número de teléfono y el supuesto agente de ANSES se comunicó con ella.

Recuerda que en ese día "le brindo el CBU, me mandan un enlace de Mercado Pago y me dicen que entre y ahí ellos me hacían la acreditación. Cuando yo entro a esta página no podía entrar, me mandan un segundo y le mando a ellos una captura, yo tenía plata en Mercado Pago, que ahí sale, tenía 20 mil".

La joven lamenta que en ese momento no reaccionó producto de que hacía pocos minutos había recibido una mala noticia familiar: "No pensé bien en ese momento es como que estaba shockeada, porque en ese momento había recibido una llamada telefónica porque había tenido un problema familiar y la verdad no pensé en ese momento, no le hice más preguntas al muchacho".

En ese momento, al teléfono con el supuesto agente ANSES, ingresó finalmente al segundo enlace y ahí vio como desaparecía la plata que ella ya tenía y no se acreditaba el bono de su abuela "Primero me sacan $20.000, le mando una captura, le digo se me estaba descontando la plata, en total me sacaron $44.000. Me corta, me vuelve a llamar y me dice tenía que hacer otro pago para que se me acrediten los $45.000 de mi abuela, le digo que no tenía fondo y me dice que ingrese otra tarjeta y me mandan un link y ya no podía, le empiezo a mandar diciendo que hicieron con mi plata, me dicen que vaya a Rapipago con $5000 así recuperaba mi plata". En ese momento ella reaccionó pero le cortaron la comunicación y la bloquearon.

La denuncia policial ya está radicada y quería advertir a la comunidad sobre esta situación que les toco vivir, usando de carnada a un adulto mayor. Ella dio de baja su cuenta ya que notó que siguieron intentando extraer pero ella no tenía más fondos, explicó por Todo Salta Noticias.