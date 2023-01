Salta se sumó al pedido de justicia por la muerte de Fernando Báez Sosa

El 18 de enero de 2020, Graciela y Silvino Báez Sosa, recibieron un llamado con la peor noticia: Fernando, su único hijo había fallecido. El joven fue brutalmente atacado por 8 rugbiers afuera del boliche Le Brique en Villa Gesell, mientras vacacionaba con sus amigos.

Coincidentemente hoy, al cumplirse 3 años del hecho, se realizó la última jornada del juicio, previa a los alegatos y sentencia que se conocerán la próxima semana. En la audiencia se escuchó las declaraciones de dos de los imputados, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, quienes negaron un plan para matarlo.

Para esta tarde, en todo el país, se convocaron a marchas para homenajear y pedir justicia por el brutal crimen de Fernando y Salta se sumó al reclamo desde la plaza 9 de Julio, donde un grupo de personas, principalmente madres, decidieron acompañar el dolor de sus padres.

Al respecto, Gladys, una de las presentes, conversó con los medios e indicó que “lo único que nos queda como sociedad y a los jueces es darle lo que ellos piden, no venganza, piden justicia por su hijo, le quitaron el amor de su vida a esa madre, que se pongan en ese lugar”.

En este sentido, prefirió no emitir opinión sobre las declaraciones de los padres de los acusados. “No podemos decir con palabras lo que sentimos y lo que realmente queremos expresar, simplemente miramos a Silvino y Graciela, con fuerza, con total admiración y respeto prefieren no opinar de esa gente y nosotros tampoco lo vamos a hacer”, dijo.