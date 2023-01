Tras la falsa alarma, el papá de Gastón pidió ayuda a otras provincias

Luego de varios meses sin novedades ni pistas, este miércoles hubo novedades en torno a la búsqueda del salteño Gastón Sanz, con una falsa alarma luego que en Santiago del Estero detectaron que su celular se activó, pero resultó que fue una maniobra por parte de estafadores.

Al respecto de este operativo InformateSalta se comunicó con Andrés Sanz, el padre de Gastón, para saber si tenía más novedades de lo ocurrido en Santiago del Estero, pero el hombre se sinceró al decir que no tenía novedades ni tampoco algún reporte del operativo, pero que puede ser que la línea en cuestión sea de un celular extraviado por su hijo.

“No sabía nada, no tengo idea”, aseguró Andrés ante la consulta de nuestro medio, agregando que Gastón “no tenía celular, lo había perdido y no se lo encontró nunca”, dijo sin descartar que efectivamente la línea haya podido ser usada por hackers o estafadores.

“Puede ser que sacaron su número de su celular perdido, que lo hackearon, voy a chequear la información y consultar con su mamá porque, que yo sepa, él no tenía celular, creo que lo había perdido o roto”, rememoró respecto a que su hijo no contaba con un dispositivo móvil al momento de ser visto por última vez el 20 de febrero pasado en la zona de Lesser.

Reiterando no tener información oficial, Andrés no descartó intentar comunicarse con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, a fin de ver las posibilidades de extender la búsqueda del muchacho a otras provincias. “En Salta agotamos todos los recursos sin novedades, me gustaría ver si pueden participar la policía de otras provincias vecinas, en el país”, indicó.

Por último y sobre los 11 meses que pasaron desde que desapareció Gastón, dijo que “pasa el tiempo y no hay nada, se pone más duro y angustiante, todos los datos que me han pasado son supersticiones, no tengo ninguna novedad, ni me han llamado por teléfono por la recompensa”, concluyó.

“Entiendo que el celular se había perdido antes que él (se extravíe), voy a chequear la información”