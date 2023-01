Licitación para fotomultas: "Es un acting, una puesta en escena"

Las fotomultas volvieron a ser tema en Salta luego que días atrás desde la Municipalidad de Salta se anunciara la licitación para la colocación de los cinemómetros para detectar infracciones de tránsito, con las críticas del Concejo Deliberante respecto a que aún permanecen instalados los equipos de CECAITRA, la cifra recaudatoria para la empresa ganadora, entre otras aristas.

En la víspera para la apertura de sobres el próximo 7 de febrero y las defensas del Ejecutivo a la medida, InformateSalta se comunicó con el concejal José Gauffin quien reiteró sus críticas a este proceso, como ya lo hizo cuando estuvieron analizando el pliego con sus pares y enviando las modificaciones que debían hacerse a su parecer.

Una de esas fue el retiro de las cámaras de CECAITRA que permanecen instaladas pese a que hace dos años se cayó el convenio. "Nadie va a venir a licitar un sistema que ya está instalado, se cae de maduro que va a ganar quien ya tiene las cámaras instaladas, entonces realmente no hay una licitación sino un acting, una puesta en escena, es como contratar una obra que ya está ejecutada”, apuntó.

Asimismo dijo que se pidió una especie de plazo de gracia para que, por 2 o 3 meses, a los usuarios de los notifique de sus infracciones a los vecinos antes de cobrarles las multas, pero solo se logró que pase con la primer multa. “Prácticamente no han hecho ni tomado las observaciones”, dijo Gauffin quien sumó que, a su parecer, el concepto de labrar multas en este sistema es ilegal, dado que va en contra de la ley que indica que ante una infracción se debe detener el vehículo, identificar al conductor y recién proceder con la sanción, cuando aquí solo se aplica la última parte.

“Para nosotros, sin duda, es recaudatoria la intencionalidad”

Consultado sobre el 45% que obtendría la empresa ganadora de la licitación en cuanto el cobro de las multas, dijo que en la licitación no se dice que el oferente debe decir cuáles son los montos de la inversión. “Eso no está en ningún lado, ¿de dónde nace el 45%? No se sabía con CECAITRA y ahora tampoco está indicado, no hay análisis económico para darle entidad”, subrayó.

Por último y consultado sobre si tomarán medidas desde el Concejo al respecto, Gauffín no lo descartó. “Apenas vuelva el Concejo formalmente vamos a hacer acciones, haremos una presentación administrativa como bloque”, anticipó para concluir.