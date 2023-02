Ramón, el abuelo de Lucio Dupuy: "Toda la comunidad espera la pena máxima"

Hoy al mediodía se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy. Magdalena Espósito y Abigaíl Páez, madre del niño y la novia de ella, enfrentan la posibilidad de una pena a prisión perpetua por el aberrante crimen que conmocionó a todo el país.

En la antesala de un día determinante para el caso, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, mantuvo un contacto con Radio Panorama donde relató sus sensaciones a horas del veredicto.

"En este momento estamos saliendo a Santa Rosa para esperar el veredicto de estas asesinas. Una gran cantidad de organizaciones y fundaciones nos están esperando. Toda la comunidad espera que sea la pena máxima: prisión perpetua, sin beneficios y que sean separadas de una vez por todas. Nada nos va a devolver a Lucio, pero toda Argentina tiene puesto sus ojos en este juicio", expresó.

Ramón consideró que la violencia contra los niños son en la actualidad una problemática grave en el país. "Hoy por hoy todos los derechos de los niños están vulnerados. Estamos predispuestos a trabajar para la niñez, que en Argentina es un desastre porque no tiene votos".

Dijo además que nunca esperaron el fatal desenlace y que en todo momento su hijo, el padre de Lucio, se opuso a que se lo llevara la madre. "No esperábamos este desenlace fatal, ella recuperó la tenencia con falsas denuncias. Sabíamos que consumían drogas y teníamos miedo que Lucio en algunos años termine vendiendo droga en la calle. Si yo me enteraba del maltrato al que lo sometían, no estaría hablando con usted y ella no estaría viva", dijo tajante.

Por otra parte pidió explicaciones a la jueza que otorgó la tenencia a Espósito, hoy imputada. "No dio ningún argumento. Le pido una explicación de porqué le dio la custodia de Lucio a estas asesinas cuando todas su familia estaba en General Pico".