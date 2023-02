Salta piquetera: “Dejen de joder, vayan a trabajar, cobran $120 mil por mes”

Las rutas del norte tomadas por piqueteros, una postal que se repite todos los días y el derecho a la libre circulación sesgado a quienes nadie tiene que ver con el reclamo, una situación que está colmando la paciencia de todos.

Isidro Ruarte, intendente de General Mosconi, en medio de un exabrupto, hizo un expreso pedido a los manifestantes. “Dejen de joder, vayan a trabajar, están 4 o 5 horas en el medio del sol. Toda esa gente que está en la ruta cobra sueldo, hay originarios que cobran 120 mil pesos por mes. Yo tengo toda la lista bajada, no quiero dar nombres, todos tienen sueldos los que van a cortar ruta”, disparó.

En este sentido, cuestionó que en su pueblo, por esta situación “no encontrás un electricista, un carpintero, no encontrás nada en Mosconi, nadie quiere trabajar, nadie, viven de arriba todos de todos los impuestos que pagamos nosotros. Es una vergüenza este país”.

Sin embargo, resaltó que en Mosconi la mayoría de la gente es educada y paga sus impuestos, pero también hay personas malas, que sin son pocas, pesan por muchos, haciendo referencia al terrible daño que traen los cortes de ruta.

Finalmente, aseguró que si bien se puede radicar una denuncia penal, prefiere no hacerlo para no sumar más enemigos. “Me voy, este es el último mandato, que venga otro intendente que sepa lo que es esto”, dijo entre risas.