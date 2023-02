Colegio privados, disconformes con el "tope" a subas en cuotas de Precios Justos

En sus intentos por contener la inflación, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció días atrás una nueva fase de los denominados Precios Justos, entre los cuales se estableció un criterio para el aumento de cuotas de colegios privados de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.

Tras este anuncio los colegios privados de Salta no dudaron en sentenciar su disconformidad con la medida, la cual apuntan a que la misma está alejada de la realidad que viven los establecimientos, debiendo afrontar una serie de gastos y pagos que superan ese tope del 3,5%, quedando el porcentaje desfasado.

Así lo dijo por ejemplo Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados (Aepsa) quien recordó primeramente que cada colegio había realizado aumentos escalonados que fueron de la mano de las paritarias, algunos esperando para marzo pero otros indicando por octubre cuál iba a ser la cuota para el mes entrante.

Hoy en #LaMañanaDeCNN #ModoVerano hablamos con Pablo Pereyra, el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, sobre el anuncio de @SergioMassa de que los colegios privados se sumarán a Precios Justos con aumentos del 3,5%

“La realidad es que nuestras cuotas van del lado de las paritarias, no hay forma de bloquearlas o decir si son justas o no, si nos dicen que este mes podemos aumentar 3% y las paritarias son para enero del 6%, ya quedamos retrasados”, espetó en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-, agregando que por el momento no tuvieron una comunicación oficial desde el Ministerio de Educación sobre la disposición de Nación.

“No es muy realista esta posibilidad de congelar los precios de los colegios”

Quien también se manifestó del tema fue Roberto Suaina, titular presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC) quien también por CNN Salta no dudó en decir que la medida “es toda una falta de respeto, anunciar algo que es inaplicable, a sabiendas que es inaplicable”.

Luego de que @SergioMassa anunciara que los colegios privados se sumarán a Precios Justos con aumentos del 3,5%, el titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina, consideró que esto es inaplicable en #Salta

Para justificar su postura dio como ejemplo que en Salta “en diciembre hubo una recomposición de salarios del 4% y en enero hubo otra del 6%, entonces ya estoy a contramano de lo que se anunció”, con el tope del 3,5%. “Si dicen que debemos garantizar el pago de los salarios, (pero) no podemos incrementar, ¿cómo se entiende esto?”, recalcó su rechazo.

“Si hay que pagar sueldos que subieron 10%, imposible que me digan que no puedo subir más del 3,5%”