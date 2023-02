Marchas y reclamos del Polo Obrero, en Salta pidieron solución habitacional

Grupos sociales compuestos por distintos polos se sumaron hoy a la protesta Nacional desde Salta. Es así que un grupo llegó hasta las puertas del IPV a fin de pedir la construcción de viviendas o la entrega de lotes a la clase trabajadora.

InformateSalta dialogó con Marta Martin referente del Polo Tendencia dio detalles de la situación. "El tema de la vivienda se está convirtiendo en un problema más agudo para no solo los desocupados sino también para los ocupados, el 50% de la clase obrera y en blanco está bajo la línea de pobreza, comprar, alquilar o acceder a un plan es muy difícil porque no hay planes de viviendas para los trabajadores, no hay nada".

La referente insistió en la problemática habitacional. "Queremos que haya construcciones porque terminan haciendo ocupaciones ilegales, matándose pobres contra pobres, todas esas situaciones se podrían evitar si Tierra y Bienes trabajaran como corresponden, tuviera los censistas que tiene que tener y controlara, más la oferta de parte el Gobierno para que la gente acceda".

La mujer confirmó a nuestro medio que serían recibidos por alguna autoridad del Instituto de vivienda.

Potenciar trabajo en alerta

La referente del Polo Tendencia advirtió que el día Jueves habrá una nueva marcha para pedir no se realice el recorte del plan Potenciar Trabajo con más de 100 mil personas que quedarán sin el beneficio en todo el País.