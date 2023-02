Increíble: un equipo de cuarta división eliminó a Tigre de la Copa Argentina

Centro Español dio el primer batacazo de la Copa Argentina, de la mano de su arquero Tabaré Benítez, y venció 5 a 4 a Tigre en los penales, después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos en el estadio Nuevo Francisco Urbano y accedió a los 16avos del certamen en donde se medirá ante Defensa y Justicia.

Con los goles de Tomás Badaloni para Tigre y Felipe Senn para Centro, el partido finalizó 1 a 1, pero Mateo Retegui y Lautaro Montoya fallaron sus penales y le dieron el pase de ronda al equipo de la Primera D.

Al minuto de juego no más, Tomás Badaloni controló muy bien un pase largo desde la mitad de la cancha de Aaron Molinas y definió cruzado al palo de Tabaré Benítez, quien no pudo tocarla, dio en el palo y entró al arco. Los futbolistas de Centro Español no tocaron la pelota en esa jugada.

A pesar de que Tigre tuvo una jerarquía muy marcada, Centro Español no se dio por vencido durante el primer tiempo y lo fue a buscar hasta el cansancio, y el "Matador" no pudo agrandar la ventaja porque se topó con un duro rival.

En el momento que Centro otra vez tomó las riendas, sorprendiendo a Tigre, una pelota espectacular de Ezequiel Gayoso, desde el centro de la cancha, que lo vio a Felipe Senn en solitario, entre los dos centrales de Tigre que lo dejaron pasar, y el delantero se puso mano a mano con Santiago López y definió al primer palo para el 1 a 1.

Después del gran partido del "Gallego" en los 90 minutos, Tabaré Benítez le contuvo el penal a Mateo Retegui, el primero y parecía que se llevaban el triunfo, pero cuando le tocó patear, lo tiró afuera. No obstante, Lautaro Montoya remató por arriba del travesaño, le devolvió la vida a Centro y también el pase a 16avos.