Aguas del Norte: “Repartir agua en camioncitos no soluciona nada, hay que dar calidad”

Esta tarde el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto al Diputado Provincial, Omar Exeni, visitaron el centro vecinal de Barrio Autódromo en dónde dialogaron con los vecinos sobre las diferentes problemáticas que viven día a día, pero sobre todo, Jarsún anunció la construcción de un pozo de agua en los próximos días en el lugar.

Consultado sobre la propuesta, Exeni agradeció a Jarsún por la respuesta que le dio a los vecinos a una problemática que él le planteó. "Hemos hecho un curso de repostería, trajimos fonoaudiólogos y psicopedagogos para la gente y me dijeron que había faltante de agua, se lo comenté al presidente (de Aguas del Norte) y a las semanas consiguió para que se haga un pozo".

"Es impresionante porque esta hace un mes y está haciendo muchísimas cosas, ahí te das cuenta que la renovación es importantísima con gente que realmente quiera trabajar", sostuvo.

Por su parte, Ignacio Jarsún comentó: "Hace 35 días estoy en función y el gobernador me pidió que resolvamos los problemas que tenemos respecto al agua. Los vecinos me convocaron junto al diputado Exeni, yo quería venir con una solución no con las manos vacías".

"Hoy firmé el proyecto para que esta obra se pueda hacer, calculamos que en 40 días se va a estar ejecutando porque la máquina que va a hacer la perforación del pozo viene de Mendoza. Van a tener agua, van a tener presión del agua no van a tener que esperar a algún momento del día o a la noche".

En este sentido finalizó: "Hay que aprender a hacer políticas de fondo y duraderas, porque con repartir camioncitos de agua no solucionamos nada. Mi idea es que la gente tenga calidad de agua las 24 horas".