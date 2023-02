Centros de diálisis de Salta denuncian "faltas de pagos"

Fue a fines del 2022 que se conoció la denuncia hecha por los centros de diálisis nucleados en CEPRIDIASA, por la falta de pagos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contra el ex ministro de Salud, Juan José Esteban, y de la responsable del programa Incluir Salud, Emilce Maury, apuntando al desfinanciamiento de los centros y un desvío de fondos para la compra de maquinaria.

Ahora CEPRIDIASA emitió un comunicado dando cuenta que la denuncia se encuentra en etapa de investigación “a la espera de la información requerida a los distintos organismos públicos y recepción de los testimonios ordenados a los denunciantes”.

🎙️En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, hablamos con el Dr. Mario Espeche, presidente de Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CePriDiaSa) pic.twitter.com/HmisbPM7MT — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) February 13, 2023

Al respecto el titular de la entidad, Mario Espeche, habló por CNN Salta -94.7 MHZ- donde amplió los detalles comentando que el conflicto se da por un incumplimiento de convenios, retrasos de pagos, más deudas que se retrotraen a septiembre del 2022, “conflicto que se generó con el ministro Esteban pero continúan desgraciadamente”, comentó.

Primeramente señaló que “aquí no hablamos de pagos, hablamos de Salud Pública y la obligación del Gobierno ante pacientes carenciados (…), pero cuando el Estado incumple, sea el motivo que fuese, se pone en riesgo a la salud, la medicina no se hace solo con buenas intenciones sino con dinero, nadie está haciendo una gauchada a ningún paciente”, enfatizó.

“En Medicina todo importa pero hay cuestiones urgentes, personas que pueden morir por no dializarse un día”

Quedándose tranquilos de su parte que están manteniendo la calidad prestacional, sin reclamos de los pacientes, Espeche agregó que “se ha acumulado una deuda millonaria de septiembre a esta parte", y agregó que el último pago de Incluir Salud fue de 28%. "Fue un porcentaje, se va acumulando una deuda inmanejable”.

También dijo que “está claro que si no se paga una deuda pero siguen pagando cosas, está la intencionalidad de no pagar, no haber hecho los trámites administrativos necesarios”.

Por último, expresó que “después de años de charlas, pedir entrevistas, de ser recibidos y demás, (pero) nunca solucionándose las cosas, se decidió presentar esa demanda penal que fue tomada por la Fiscalía de Delitos Económicos, fue abierta en feria judicial y yo fui citado el 23 de febrero para dar testimonio”, anticipó para concluir.