Clases: "Estamos listos para iniciar, firmes al pie del cañón"

Con el inicio de las clases el 27 de febrero, en dos semanas, las instituciones salteñas comienzan a ultimar detalles para recibir a los alumnos. De la misma forma de que los estudiantes comienzan a prepararse, en este sentido el referente del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina, sostuvo en diálogo con InformateSalta que se encuentran listos para recibir al alumnado en el inicio del ciclo lectivo.

"Estamos en pleno movimiento, siempre les digo que hay que esperar al lunes o miércoles anterior", continuó explicando Suaina en referencia a la matricula de los establecimientos que desde el inicio de la pandemia del Coronavirus, vieron reducido su plantel.

Este año es particular por la implementación de la quinta hora de clases, y es que 148 establecimientos escolares se sumarán al programa de extensión horaria propuesto por Nación, mientras que los restantes 49 se incorporarán a partir de junio próximo.

Se debe recordar que los colegios privados, tienen un régimen un poco distinto, "en realidad nuestra organización de horas extendidas desde hace años fue superior a la de la gestión estatal. No el encuadre de la misma, por lo pronto no es para todos y para nuestro sector no es necesario".

Pese a esto, Suaina sostuvo que están listos, "estamos firmes al pie del cañón como para comenzar así que esperemos que lo hagamos sin contratiempos".