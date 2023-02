Docentes esperan la contraoferta de Provincia en la paritaria: Sitepsa pidió el 40%

En la cuenta regresiva para que terminen las vacaciones y los chicos vuelvan a las clases el próximo lunes 27 de febrero, son horas decisivas en las negociaciones salariales que mantiene el Gobierno de la Provincia con los gremios docentes, buscando que entre hoy y mañana se pueda llegar a un acuerdo entre las partes.

En ese contexto InformateSalta se comunicó con Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSA, quien dio un panorama de cómo marchan las tratativas salariales, comentando que este jueves volverían a tener una reunión con el personal técnico de los ministerio de Economía y Educación “para recibir la contraoferta del petitorio enviado la semana pasada, donde hacemos un pedido surgido de las asambleas con los afiliados”.

Esperando recibir la oferta del Gobierno, la cual no supo considerar cuánto podría ser, sí indicó que desde su espacio “creemos que no podemos ir solo con equiparación sino también con recomposición salarial; en ese sentido pedimos un 40% a marzo más los blanqueamientos de la grilla salarial”.

Sobre cómo llegaron a pedir este porcentaje, dijo que hicieron un análisis del año anterior donde la proyección inflacionaria a principios del 2022 era del 40%, pero que en el primer cuatrimestre se superó el 50%. “Entendiendo que el Gobierno ha puesto como techo el 60% en el presupuesto para las negociaciones, nosotros planteamos que para el primer trimestre debe superar el 50% de la proyección, con revisiones trimestrales o bimestrales”, comentó.

Más allá de esto, la secretaria de SITEPSA rescató que hay un buen diálogo entre partes y se percibe una buena disposición en pos de un acuerdo. “Han considerado el 40% excesivo, entonces tendremos que traccionar para lograr los mayores porcentajes a principio de año pero vemos una apertura” a la charla, resaltó esperando que la negociación pueda resolverse mañana más tardar, en la cuenta regresiva para el inicio de las clases.

¿Qué pasaría si no hay acuerdo? En ese caso dijo que habrá asamblea con los afiliados y que ellos “definen la aceptación o no de la última oferta, de no hacerlo definirán las medidas de fuerza y en qué consistirían, esto en base a lo que pase en las próximas horas”, concluyó.

“Hoy será una larga jornada, los tiempos apuran, si no concluimos hoy será mañana, más allá de eso no se puede extender”