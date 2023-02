Nutribras SA: El ex diputado Singh podría recibir una condena de hasta 45 años

Hoy, a cuatro años y cuatro meses del violento robo ocurrido el 28 de octubre de 2018, la justicia provincial finalmente dará inicio al juicio seguido contra el ex diputado por Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, quien ahora es presidente del Concejo Deliberante de dicho municipio, cargo que alcanzó tras resultar electo con 2.124 voto, dentro del frente Salta nos Une, en las elecciones de 2021.

Incluso no se descarta que sea candidato a intendente, pretensión que dependerá del resultado del juicio que comenzará mañana, a partir de la 9. El juez Ángel Longarte, de la Sala II del Tribunal de Juicio, será el encargado de impartir justicia a través de un veredicto, el que se espera conocer entre el 7 y 8 de marzo.

Singh, que será juzgado junto a los hermanos Claudio y Cristian Romano y Marcelo Medina por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Otros tres acusados, Ariel Arias, Juan Luján y Víctor Uncos, en tanto, deben responder solo por robo doblemente calificado.

Como se sabe, estos delitos derivan del asalto comando que tuvo como escenario las instalaciones de la empresa Nutribas SA, uno de los robos más escandalosos registrado en los últimos años, tanto por la magnitud del botín, como por la talla del cabecilla y la logística desplegada.

Denunciado el robo, la investigación estuvo a cargo del fiscal penal Federico Jovanovics, a quien no le fue muy difícil reunir las pruebas del hecho, pues los asaltantes, liderados por el ex diputado, comerciante y empresario, creyeron que habían desconectados las cámaras del video instaladas dentro de la empresa, pero no fue así y todo quedó grabado.

A esta prueba, se sumó la denuncia y declaración de un empleado de la empresa, Jonathan Diez, quien afirmó que el ex legislador lo citó en uno de sus comercios, donde lo obligó a participar del asalto, siendo privado de su libertad y amenazado, pues si se negaba iban a dañar a su familia.

Estrategia defensiva

La participación de Diez era clave en la planificación del robo, pues se trataba de un rostro amigo para que Vidal Leiva, el sereno de Nutribas SA, ubicada en General Güemes, no sospechara y les abriera el portón de ingreso a los dos camiones que Singh llevó para cargar el botín, valuado en 3 y 4 millones de pesos.

En vista de estos argumentos, el fiscal imputó al ex diputado la privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, figura penal que complicó desde un inicio, y hasta ahora, la situación penal de Singh, pues la escala penal se fue muy arriba.

Este aspecto, cabe resaltar, fue reflejado por el fiscal en su pedido de juicio, en el que mantuvo la calificación penal, contempladas en los artículos 142, 166 y 167 del Código Penal, los que representan un panorama más que sombrío para los principales acusados.

Es que, en caso de ser hallado culpable, la fiscalía podría plantear penas que parten de un mínimo de 10 hasta un máximo de 45 años de cárcel. Esta proporción, aunque no se aplicada literalmente, complica la situación de Singh y, sobre todo, sus aspiraciones electorales.

En vista de ello, surgieron fuertes expectativas respecto al debate que tendrán la fiscalía, a cargo de Pablo Rivero; los abogados querellantes, Agustín y Alejandro Pinto y la defensa, representada por los Enzo Cuellar y Víctor Quinteros, quienes saldrán desde la primera campanada a revertir las acusaciones contra Singh y los hermanos Romano, en especial, la acusación surgida por la denuncia de Diez.

En este sentido, no se descarta que los defensores reediten algún planteo apenas abierto el debate, con el cual busquen, ya sea que se desestimen la acusación más gravosa, o bien, que el debate se dilate y, de esa manera, garantizarle a su cliente una campaña electoral sin el apremio judicial que ahora tendrá que atravesar.

La fiscalía, en cambio, busca avanzar con el debate y definir de una vez por todas el caso, el cual ya lleva varios años en agenda. Además, en todo momento, dijeron que el ex legislador “tuvo un rol protagónico” en el asalto, posición que ratificaron al responder a todos los planteos elusivos que la defensa interpuso.