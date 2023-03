Jarsún tomará medidas legales contra la vecina que denuncio contaminación del agua

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, enfatizó en que "no se puede acusar tan livianamente con información errónea" por lo que continuará con las medidas legales en contra de la persona que denunció contaminación en el agua.

Se debe recordar que desde el área de Epidemiología de Salud Pública, con el aval de distintos laboratorios incluido el Malbrán, confirmaron que el agua de red en Salta es apta para consumo y que nunca un caso de salmonella en la provincia estuvo vinculado al agua que distribuye Aguas del Norte.

El titular de la empresa confirmó que continuarán con la denuncia penal contra la vecina que difundió información falsa al respecto. "Hagan o no hagan denuncias los vecinos, los análisis del agua se hacen permanente. Cuando esta persona (Natalia Saravia) hizo la denuncia hicimos doblemente estudios para tener nuestras propias pruebas, porque nosotros no solo hacemos estudios en el laboratorio de Aguas del Norte, sino que enviamos muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires", enfatizó Jarsún.

En la misma línea, expresó: "Aguas del Norte lo que hizo fue denunciar a esta persona penalmente además de enviar una carta documento, porque nosotros no podemos permitir que una persona diga algo sin certezas tan livianamente y generando temor en la sociedad con información falsa o incorrecta".

“Quizás ella tuvo una buena intención pero antes de hacer algo tan delicado tiene que tener todo corroborado, los análisis mal hechos no pueden servir de prueba de nada; entonces nuestros ingenieros y la gente que trabaja con nosotros hizo el procedimiento y avanzó".

Respecto a la carátula de la denuncia comentó que es por falso testimonio, "tenemos la obligación de hacer eso, yo no sé si ella tiene alguna intencionalidad política o no, pero la verdad que alguien no puede tan livianamente acusar de esa manera con información errónea”.

“El Dr. Antonio Salgado también se reunió con nosotros, todos confirmando la experiencia de los análisis y de lo hecho para asegurar que el agua en Salta nunca tuvo Salmonella, entonces no puede una persona con información incorrecta salir a decir lo contrario y poner en duda todo el trabajo que se viene haciendo”, remarcó el titular de Aguas del Norte, y agregó que la vecina “ahora va a tener que demostrar con las pruebas suficientes lo que dice".

El funcionario lamentó que "no se viralizan de la misma manera las buenas noticias, como se hizo con esto que era falso, por eso es el daño, porque la gente muchas veces consume el caos, una mala noticia noticia o una noticia amarilla que genera dudas, todo lo que sea más político, y a la gente le gusta viralizar más rápido eso que la noticia de que el agua es potable y está bien".

“El daño no es tan fácil de reparar y por eso nosotros hicimos la denuncia penal, porque ese daño no se repara con que nosotros salgamos a aclarar que no es así", explicó.