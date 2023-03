¡Sumate a esta campaña! Juntan dinero para ayudar a Juanita

Una vez más, una historia de vida y un pedido de ayuda, toca el corazón solidario de los salteños. Esta vez, Lourdes Masciarelli, periodista, se hizo eco de la noticia que publicábamos ayer, la historia de Juana, quien padece querubismo y necesita dinero para poder viajar a Buenos Aires para realizarse un tratamiento.

Lourdes, quien hace campañas solidarias desde hace tiempo ya, decidió iniciar una vez más otra, y puso a disposición una cuenta de Mercado Pago, donde recibe dinero hasta el lunes. Luego, se lo entregará a la mujer.

Contó que en menos de 24 horas de iniciada la campaña, colectó más de $50.000 y nuevamente se sorprendió con la solidaridad de los salteños y salteñas.

“Mi idea surgió después de ver la nota aquí en InformateSalta. En las redes leía que mucha gente pedía un CBU para poder transferir, entonces puse el de mi marido a disposición, para que todos los que quieran, se sumen y podamos ayudar”; contó.

Añadió que compartió la idea en sus historias de Instagram, y una chica de Chaco, lugar de donde es oriunda Juana, se hizo eco y gente del Chaco le escribió.

“Me hablaron de un local de donas americanas, muy conocido en Chaco, y me dijeron que hoy iban a poner una cajita cerrada para que la gente que compra, deje una donación y luego me la mandaban para entregarle a Juana. ¡La solidaridad no tiene fronteras!”, agregó.

Para colaborar, pueden enviar dinero al alias “COLECTAJUANA”, cuenta de Mercado Pago a nombre de Maximiliano Ezequiel Castro Cavicchini. CVU: 0000003100069359298485.