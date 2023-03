Libertad para el uso de tatuajes: Los salteños piensan que hay cosas más importantes

Luego de que el abogado Santiago Pedroza, anuncie que buscará se castiguen los actos discriminatorios a quienes porten un tatuaje, usuarios de InformateSalta opinaron respecto de la iniciativa.

Con voces a favor y en contra, la mayoría aseguró que hay cosas más importantes que solucionar; sin embargo Raúl Medina consideró que: “En mi caso detesto las personas muy tatuadas, no son de mi agrado. Tuve 3 empleados y ninguno con tatuajes”.

Mónica opinó que: “No me agrada, pero el que los tenga no me preocupa, y no veo el motivo para hacer un proyecto”. Mientras que otro usuario fue contundente “cualquiera el proyecto”.

Claudia otra usuaria opinó: “Nos matan como a perros, a nadie le importa nada les pagamos un sueldo para que deroguen leyes a nuestro favor para mejorar la calidad de vida y hacen papelones como los que leo. Son todos sinvergüenzas que ocupan una banca que les queda grande”.

Los fundamentos

Pedroza, explicó que “cerca del 50% de los menores de 30 años tienen al menos un tatuaje, hay un 36% de la población total que se hizo algún tatuaje. El 40% del padrón electoral está tatuado. Así como en su momento se reconocieron a muchas minorías, los tatuados somos muchísimos y vemos cercenados nuestros derechos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

El proyecto de ley que será presentado en la Cámara de Diputados propone, en su primer artículo, prohibir en todo el territorio de la provincia de Salta cualquier clase de discriminación que tenga por motivo la imagen y apariencia física de las personas, ya sea que se trate de tatuajes, perforaciones o modificaciones corporales de cualquier tipo.

“Si bien hay leyes antidiscriminatorias en general a nivel nacional, el tatuaje necesita una regulación específica. No puede ser que por la sola condición de portar un tatuaje nos digan sidosos, delincuentes, drogadictos”, manifestó.