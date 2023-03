Wayar: "Me he formado, me he preparado, no soy un improvisado"

Durante esta mañana Walter Wayar presentó su candidatura a gobernador de la Provincia de Salta, en este sentido comentó al móvil de InformateSalta que buscará "trabajar fuertemente para llevar profesionales de la salud, trabajar fuertemente para que la infraestructura sea la adecuada".

"Para las elecciones todos les hablan bonito, pero no todos les hablan desde el corazón sobre todo a los que menos tienen", continuó.

El referente de el Frente de Todos se dirigió a los ciudadanos a los que les pidió que "sientan su corazón, miren los ojos y los labios de los que les hablan".

"Me he formado, me he preparado, no soy un improvisado. No llegué a la política porque no tenía laburo, yo trabajo en el sector privado desde los 19 años y sigo viviendo de eso".

El actual senador provincial apuntó a la labor legislativa en pos del desarrollo provincial, "si las leyes no están acompañadas de acciones políticas son simples enunciados, tenemos que tomar decisiones para que al menos en cada departamento haya una industria. Aparte debemos controlar los minerales, que es lo que sale".

"Salta tiene que trabajar de acuerdo al marco y contexto nacional. Mucho se ataca a los planes sociales pero son el sustento de familias, nosotros decimos que esos recursos deben ir al trabajador de sectores menores, de pequeños sueños que necesitan que el estado los apoye en parte de su sueldo".

"Lo que siempre digo es que debemos construir fuerza y solvencia para apoyar a los dirigentes nacionales, cuando uno tiene que colgarse de una fuerza o una foto es porque no tiene fuerza propia", finalizó.