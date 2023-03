La doble santafesina de Antonela Roccuzzo que causa furor en las redes

Una creadora de contenido de la localidad santafesina de Casilda se hizo viral recientemente por su gran parecido con Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista Lionel Messi. Se trata de Camila Burkhard, una modelo que logró gran reconocimiento luego de grabar un TikTok lookeándose como la empresaria.

La santafesina llegó a viralizarse tras hacer un tutorial de una transformación al look que Antonela llevó en la gala de los premios The Best FIFA 2023, con un atuendo total black y labios en un impactante rojo furioso. Una vez terminado el maquillaje, el parecido con Roccuzzo resultó indiscutible.

La "doble de Antonela Roccuzzo" es modelo e influencer Foto: @khardcamila

El video consiguió más de un millón de visitas y fueron muchos los que comentaron las similitudes con la esposa de Lionel Messi, tanto por sus rasgos faciales como por su origen, ya que ambas son nacidas en la provincia de Santa Fe.

Incluso algunos llegaron a augurar que el propio crack del fútbol mundial podría confundirla con la mujer que lo acompaña todos los días y le dio tres hijos.

¿QUIÉN ES CAMILA BURKHARD, LA INFLUENCER QUE COMPARTE UN PARECIDO CON ANTONELA ROCCUZZO?

Camila, que tiene su propio emprendimiento de maquillaje, peinados y colocación de uñas, nació un 28 de noviembre y fue una de las diez candidatas a Miss Mundo Argentina en el 2019. En esa ocasión, la “doble de Antonela Roccuzzo” expresó en sus redes: “¡Qué orgullo saber qué tengo la posibilidad de poder hacer realidad mi proyecto y también de representar a mi país a lo largo y ancho del mundo”.

Pese a que finalmente no quedó seleccionada para la terna mundial, la joven consiguió una buena fama en la región y cosecha miles de seguidores en sus redes sociales, en las que muestra sus trabajos de modelaje y videos de belleza.

Burkhard, que estudió periodismo y actualmente cursa la carrera de nutrición, trabaja como modelo freelancer y es cara de algunas marcas de joyería, de prendas de ropa y productos de belleza, otro de los parecidos con Roccuzzo.