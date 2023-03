Antonio emocionó al jurado de Masterchef: “Insistió tanto por su sueño, que se le dio"

Todos los salteños estuvieron atentos al lanzamiento del nuevo programa del canal de las pelotitas por la participación del joven salteño, Antonio, oriundo de La Merced, quien con 20 años, deleitó al jurado con un plato de humitas vegetales, logrando pasar a una nueva instancia en el programa Masterchef.

Su madre, Marta López, se mostró orgullosa, contenta y agradecida con la gente que apoya a su hijo y con la producción del programa. “Tenía miedo que se vaya, pero se me ha ido” comentó en Multivisión.

Al ser consultada por el origen de la pasión de Antonio por la cocina, su madre explicó que al trabajar arduamente muchas veces llegaba a comprar comida no pudiendo cocinarles. “Yo no sé cocinar, mi comida es lo básico”, quien fue parte de su crianza fue su bisabuela destacando que su parte de chef sale de ella.

Estudiante de último año de enfermería en la Cruz Roja, allí fue donde comenzó a prestarle más importancia a la cocina. "Es muy detallista a la hora de preparar comidas y las mesas para las fiestas", contó.

Marta explicó que se enteró que su hijo participaría en el programa una semana antes. “Un día llego a la casa y le digo hijo me llaman mucho de Buenos Aires y yo no contesto” a lo que su hijo le dijo que atienda la llamada, que era de Masterchef, asombrada se enteró así que Antonio en complicidad con su hermana se había anotado al concurso. "No hay vuelta atrás“, le dijo.

Consultada por las posibilidades que pueda ganar, dio su parecer. “Dios quiera que sí, sea lo que Dios quiera, yo le dije a él que sea hasta donde él llegue” contestó con anhelo Marta.