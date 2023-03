¿Adiós a las vacunas de refuerzo Covid?: conocé los motivos del cambio de estrategia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó la guía de vacunación para el coronavirus y en este sentido recomendó continuar aplicando dosis de refuerzo únicamente en los grupos de riesgo.

InformateSalta consultó sobre esto al doctor Antonio Salgado quien explicó que se debe a "una estrategia de vacunación que se hace para reducir el impacto global de la enfermedad" y poder "darle prioridad a otras enfermedades como la gripe".

"En este momento la OMS la recomendación que da respecto a la vacuna bivalente, aquella que tiene dos serotipos en sus componentes sea usada solamente para los grupos de riesgo, eso implica que no va a haber una vacunación universal", dijo el pediatra e infectólogo.

-¿Por qué en este momento?

"Esto se explica en que en este momento la circulación de coronavirus en el mundo es de muy bajo impacto por lo que se le da prioridad a otro tipo de vacunas por ejemplo a la vacuna de la gripe que en este momento estamos en un brote de Gripe A por lo que es trascendental que la gente se vacune contra la gripe".

-¿Qué pasará con las vacunas que se compraron y no se aplicaron?

"Las vacunas que se compraron quedaran en los bancos hasta que sepamos si va a haber un brote nuevo, en ese caso comenzaran nuevamente a usarse. En este momento solo se usan en pacientes de riesgo".

-¿La vacunación funcionó?

"Esto no significa que la vacuna no ha servido, son estrategias de vacunación que se hacen para reducir el impacto global de la enfermedad. Por eso se le está dando prioridad a otras enfermedades inmunoprevenibles como la gripe".

- Ya que hablamos de la gripe, ¿cómo está Salta respecto a la vacunación de esta?

"Estamos bastante pobres, todavía la gente no se la está aplicando. Estimo que la lentitud se debe un poco al clima, como está tan lindo la gente todavía no ha tomado conciencia sobre la importancia de vacunarse. Al momento que se vacuna se forman anticuerpos a las dos semanas".

-Hay cierto miedo a las vacunas de la gripe...

"Son vacunas seguras, eficaces, desde el punto de vista costo efectividad son bastante buenas. Cuando alguien se vacuna, se debe hacer dos preguntas que posibilidad existe de hacer enfermedad natural habiéndose vacunado existe y la segunda pregunta es sobre los efectos adversos".

-Existe el mito de que al vacunarte contra la gripe te enfermas, ¿es así?

"La vacunación con la gripe se aplica en el hemisferio sur más o menos para esta época, cuando ya hay circulación del virus salvaje. Se vacuna, a los dos o tres días se pesca una gripe, no tiene los niveles de defensa adecuados, y el que se vacunó atribuye los síntomas no al virus salvaje sino a la vacuna y no es así".

-¿Quienes se pueden vacunar?

"La vacuna de la gripe se puede aplicar a pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos o que reciben corticoides, pacientes con patologías severas, etcétera".