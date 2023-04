UTA Salta rechazó el ataque a Berni pero se solidarizó con sus colegas

Siguen las repercusiones de lo ocurrido ayer al mediodía en Buenos Aires, cuando colectiveros que protestaban por el asesinato de un compañero agredieron al ministro de Seguridad porteño, Sergio Berni, quien resultó con heridas y lastimaduras producto del ataque que recibió cuando se acercó a tratar de hablar con los manifestantes.

Al respecto de lo ocurrido el vocero de la UTA en Salta, Gerónimo Requena, estuvo dialogando con FM Pacífico dando su parecer del violento episodio, asegurando que no acompañan la agresividad del suceso, pero que entienden y se solidarizan con el hartazgo de los choferes ante los incesantes delitos que acontecen.

“De lo que estuve escuchando, hay una molestia muy grande por parte de los compañeros por los hechos de inseguridad que se viven día a día, a diferencia de otros lugares del país, pero en Buenos Aires ya es el extremo”, dijo primeramente ejemplificando que a diario hay situaciones con “delincuentes que suben a robar, a asaltar, a los compañeros le hacen vista gorda”.

No obstante aseveró que “el enojo de los compañeros, yo no justifico desde ningún punto de vista, que se haya actuado con esa violencia”. Sin embargo recalcó que los compañeros “están cansados de que se les promete cosas y que no cumplen, se vieron ya superados en la paciencia, y bueno terminaron reaccionado de esta manera, y nosotros, acá de Salta nosotros nos solidarizamos con todos los compañeros”.

En este punto Requena consideró importante que, ante el flagelo de la inseguridad, aquí hay una responsabilidad que debe ser asumida desde múltiples sectores para dar solución, y no solo las autoridades sino legisladores o jueces también, debiendo sentarse a trabajar y hablar sobre soluciones. “Están tocando a los trabajadores y un país no funciona sin trabajar”, espetó.

Con respecto a la situación en Salta, el vocero de la UTA dijo que constantemente hablan del tema seguridad con la gente de SAETA o AMT, por ejemplo, abordando cuestiones como la instalación de cámaras de seguridad en las unidades, cabinas antivandálicas, o el resguardo en las puntas de línea. “Siempre se está trabajando y la policía nos va a poder ayudar en la distancia de los recursos que tengan”, sumó para concluir.