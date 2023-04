'Chicho' Mazzone será candidato y los salteños opinaron en las redes, ¿qué dijeron?

De las sorpresas que están aconteciendo en el marco de la contienda electoral provincial, en las últimas horas fue noticia el rechazo por jueces del Tribunal electoral a la impugnación a la candidatura a intendente de El Bordo a Juan Rosario Mazzone, públicamente conocido como “Chicho”, por lo cual podrá ser postulante para disputar la conducción del municipio.

Con la noticia de la autorización a ‘Chicho’ Mazzone para competir el próximo 14 de mayo, las reacciones de los salteños no tardaron en hacerse conocer, como así sus comentarios en las redes de InformateSalta, donde no olvidaron el caso ocurrido en 2017 donde el ex intendente fue condenado por corrupción de menores, repudiando igualmente que pueda presentarse pese al escándalo que trascendió a nivel nacional.

“El colmo de la corrupción”; “Es lamentable que una persona con ese tipo de antecedentes tenga la posibilidad de acceder a un cargo” y “asco de la política y del sistema que lo permite”, son ejemplos de las posturas tomadas por la gente.

Otros de los comentarios apuntaron al apoyo que los votantes podrían darle a Mazzone frente a las urnas. “El problema, además de que se presente, es que haya gente que lo vote”; “Seguro un par lo van a votar… y así es como está este país”; “Si gana ya sabemos qué clase de gente lo voto”, fueron parte de esta línea de expresiones.

A esto hubo quienes dijeron que todo queda en manos de la gente de El Bordo de no acompañarlo al momento de sufragar. “Esto depende del pueblo, de la gente que no le dé ningún voto”; “La condena debería ser social”; “En nosotros está la solución para que todo esto cambien, con el voto”, son expresiones que se podían leer entre tantas otras.

Cabe mencionar que InformateSalta pudo dialogar con Mazzone, quien señaló que confiaba tener el visto bueno para su candidatura. “Nunca estuve inhabilitado para ser candidato, me postulé para intendente y estoy habilitado, ahora quien debe definir es el votante”, fueron parte de las declaraciones que hizo ante nuestro medio.