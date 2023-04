"Somos rehenes", hartos de los robos, vecinos de Castañares se organizan para defenderse

Vecinos de la zona norte de la Ciudad de Salta, específicamente de Barrio Castañares, sufren una gran cantidad de hechos de inseguridad en la zona. A pesar de varias denuncias radicadas a diario, siguen siendo víctimas de robos.

Las casas están con la mayor seguridad posible: rejas altas, portones con mucha seguridad, alarmas y puertas con llave todo el día, pero, sin embargo, los robos no cesan. Es por esto que los vecinos se organizaron a través de un grupo de Facebook para defenderse entre ellos.

Marita, una mujer que sufrió más de 8 robos en un año, afirmó que es insostenible vivir así. “Las veces que nos vamos no sabemos si vamos a encontrar nuestras cosas al volver, y lo mismo pasa cuando dormirnos”, dijo.

“Siento que el ladrón se me ríe, porque los veo pasar por acá mirando qué pueden robar la próxima vez”

En diálogo con Medianoche, programa emitido por El10TV, contó que la Policía les dijo que no hagan nada por posibles represalias. “Ellos conocen la cara de los ladrones, pero no hacen nada. Ayer la tarde me llamaron para decirme que me estaban marcando la casa y me pidieron que no haga nada porque me podrían apedrear. Sentí que me dijeron “arreglátela””, relató.

Contó también que no se puede dejar un vehículo estacionado en la calle, porque roban la rueda, la batería o lo que sea para hacer daño. “Hay mucha droga. Los chicos por la pasta base roban lo que sea. Tengo miedo de salir temprano a la mañana a trabajar y que me sigan para robarme, como ya me pasó”, añadió.

Por otra parte, Lidia, otra vecina, contó que salió a caminar por la zona para hacer ejercicio, cuando un hombre empezó a seguirla y acosarla con sus palabras. Ella le pidió que pare, pero el hombre, lejos de hacerlo, le dijo que la iba a matar.

“Justo por Parque Belgrano, me encontré con un Policía, le comenté el caso y llamó a un móvil policial. Llegó, pero no hicieron nada. Lo vieron al hombre y no hicieron nada”, relató.

“Me roban ropa de la soga, al mediodía me robaron el portón. Somos rehenes, tenemos que estar encerrados dentro cuidando lo nuestro mientras que ellos están afuera como si nada", añadió para finalizar.