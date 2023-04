Con duras críticas a la municipalidad, Kripper y Benavides piden respuestas para los vecinos

Los concejales Guillermo Kripper y Paula Benavides estuvieron presentes en programa Informate en la Noche producido por InformateSalta y transmitido por la pantalla de MultivisiónFederal, en el ciclo fueron entrevistados por los periodistas Rebeca Aldunate y José Zambrano quienes les consultaron sobre su trabajo en la calle.

En este sentido la legisladora del partido Salta Independiente, Paula Benavides, comentó: "Estamos muchos en territorio, hace bastante que venimos trabajando al lado de los vecinos y la gente esta enfocada en el día a día y los problemas que tiene, los problemas que hay en los barrios".

Siguiendo esta línea enumeró tres reclamos de los barrios; inseguridad y droga, falta de pavimento, y tercero aunque no es un tema municipal creo que si deberíamos hacernos cargo, la salud. En distintos barrios nos decían que las salitas están colapsadas, a veces duermen en las puertas de las salitas para conseguir un turno.

En este punto Kripper acotó, "los servicios municipales no llegan de forma correcta a los barrios" y agregó: "La ciudad está detonada, el estado de las calles es malo y lleva a una situación de inseguridad porque como le decís al móvil policial cuando la calle esta detonada".

"El problema es que nosotros como concejales nosotros vamos al barrio, somos el primer frente, recibimos el reclamo y hacemos un proyecto de resolución pero la municipalidad no nos escucha. Estuve en la Plaza San Calixto, se acercó una vecina y me mostró que la plaza tenía yuyos de dos metros de alto. Lo que busca la gente es el criterio de cercanía, lo que significa que cuando abras la puerta de tu casa tengas una plaza linda, no tengas calles de tierra, tengas buenas luminarias".

Ante la consulta, Benavides sostuvo que no apela solamente a su reelección ya que, "trabajamos en un proyecto con quienes queremos trabajar en una provincia y ciudad desarrollada" y adelantó un proyecto en el que están trabajando "la creación del Instituto de Tierras Municipales" que buscaría una solución para el déficit habitacional.