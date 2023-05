Para Nanni, Sáenz es "el riñón" de Massa y Estrada es La Cámpora

En la cuenta regresiva para que los salteños se reencuentren con las urnas en las elecciones provinciales 2023, las cuales se celebrarán el 14 de mayo entrante, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, se mostró confiado en obtener excelentes resultados, afirmando que el acompañamiento de la gente se palpa en múltiples puntos de la provincia.

Así lo dijo en la entrevista que compartió en el programa Agenda Abierta por Somos Salta, donde primeramente rescató el respaldo que recibió de la dirigente nacional Patricia Bullrich durante el fin de semana pasado. “La invitamos a Patricia, la de Salta no es una elección más, fue un lindo empujón a JXC”, afirmó.

En ese sentido enfatizó que su espacio es la alternativa más sólida que existe hoy para la gente, distanciándose de sus contrincantes en los comicios. “La alternancia al kirchnerismo en Salta es JXC, el gobernador es el riñón de (Sergio) Massa y de Emiliano Estrada, sabemos de su pertenencia a La Cámpora, es como querer tapar el sol con las manos”, consideró.

Dicho esto reiteró su postura aseverando que “el gobernador mostró su pertenencia y Estrada es pura cepa, son caras de una misma moneda, mismo denominador y origen, quieren mostrar que son algo distinto y la única alternativa sólida es JXC, que es sólido en toda la provincia”, sentenció el candidato.

“Vemos cerca las intendencias de Tartagal, de JV González, de Orán, de Metán… podemos ser la gran sorpresa en estas elecciones”

Por último Nanni enfatizó que a nivel país comenzaron a pasar cosas graves que, de a poco, van llegando hasta nuestra provincia y “hay que combatirlas en las trincheras, a mí me tocó la de Salta; si no queremos que siga subiendo el dólar, que pare la inflación, no podemos seguir votando los distintos abanicos del oficialismo en la provincia”, subrayó para concluir.