Pueblo Nuevo: Tiene 22 años, 4 hijos, vive de lavar ropa y duerme en el piso

A través de Activa2, programa de VideoTar, Milagros José contó la situación de extrema vulnerabilidad en la que vive junto a sus cuatro hijos y el padre de las nenas que no superan los 10 años de edad.

"Tengo 22 años, no tengo familia pero pude terminar el secundario", dijo la mujer mientras sostenía a su hija más pequeña en brazos.

Milagros lava ropa y el papá de las niñas corta el pasto, con estas changas consiguen vivir el día a día. Debido a la situación en la que se encuentra buscan ayuda, "no tengo ropa para mis nenas, no tengo para darles de comer" y la situación empeora ya que "ahora no consigo trabajo".

Imagen ilustrativa

"Duermo en el piso con mis nenas, no tengo cama. Tenía ropa de mis nenas pero me entraron a robar. Los vecinos me colaboraron con dos colchitas".

La mujer pidió trabajo y la solidaridad de los salteños. Las personas interesadas en ayudarla pueden encontrarla en Pueblo Nuevo, Tartagal.