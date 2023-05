Emilia Orozco criticó al Concejo Deliberante por no prestar los pupitres para el debate

Durante la sesión ordinaria de hoy del Concejo Deliberante, durante las manifestaciones, Emilia Orozco se expresó en relación al debate de candidatos a la intendencia que se desarrolló ayer con la organización de la Universidad Nacional de Salta luego de que desde el Concejo Deliberante no se lo hiciera.

"Si tuviera que resumir mi manifestación de hoy en una sola la palabra sería ‘Sí’. Sí hubo tiempo, sí estaban dadas las condiciones, sí había gente preparada para realizarlo y gracias a esto sí hubo debate", comenzó diciendo Orozco que ya dejaba entrever el tono de lo que sería su discurso.

Es que para la concejal "ayer se hizo historia" ya que "por primera vez en la Ciudad de Salta pudimos escuchar en un plano de igualdad a los 15 candidatos que aspiran a la intendencia. Eso que tanto se especuló si había tiempo, si no había, si estaban las condiciones dadas".

"La casa de altos estudios nos demostró que sí había tiempo, que sí estaban las condiciones dadas que solamente se necesitaban ganas y trabajo en equipo. Participaron los 15 candidatos lo cual celebro", continuó para luego cargar contra algunos candidatos: "Algunos quedaron expuestos y admiro la audacia e irresponsabilidad de postularse a un cargo para el cual no están preparados. Me sobran los dedos de una mano para contar a aquellos que tienen la idoneidad para la conducción de la Ciudad".

Siguiendo con sus críticas se refirió al cuerpo legislativo municipal, "tengo que pedir disculpas públicamente a la gente, porque nosotros, el Concejo Deliberante y cuando hablo del Concejo Deliberante hablo del cuerpo de 21 legisladores y no me gustaría que se tergiversen mis palabras. Más específicamente los presidentes de bloque, quienes tuvimos la oportunidad de que esto se concrete y no estuvimos a la altura".

"Tengo que pedir disculpas a la Universidad Nacional de Salta porque el compromiso no fue reciproco, ellos desde el momento en que se comenzó a gestar el proyecto se pusieron a disposición hasta último momento. Cuando ellos ingresaron una nota solicitando el préstamo de estos pupitres, se les fueron denegados. Ni siquiera en eso fuimos útiles", finalizó.