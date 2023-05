"Sería faltarle el respeto a los salteños", dijo Sáenz, descartando una candidatura a Presidente

Luego del contundente triunfo que obtuvo en los comicios provinciales siendo reelegido con casi el 50% de los sufragios, en los últimos días circuló el rumor que desde la política nacional habían puesto los ojos en el gobernador Gustavo Sáenz, sin dejar de barajar su eventual participación en las PASO como… ¿candidato presidencial del Frente de Todos?

Tras difundirse estas versiones en diferentes medios, fue el mismo Sáenz quien tiró por tierra estas rumores, diciendo que sus prioridades hoy están puestas en la provincia, en la resolución de sus problemas y que, de participar en la contienda nacional, le faltaría el respeto a los salteños al no honrar con el compromiso asumido en la conducción de Salta.

Así lo dijo en diálogo con FM Aries. “No estoy pensando para nada en eso, no me interesa, creo que sería faltarle el respeto a los salteños que también me han dado un respaldo muy grande”, dijo el mandatario reelecto agregando que de su parte tiene “un compromiso grande con Salta”.

“Me quedan muchísimas cosas por hacer, tengo muchas cosas por hacer, que resolver”

Asimismo dijo que haber sacado más de 30% al segundo lugar en las elecciones a gobernador refuerza esa responsabilidad asumida pero también depositada por los salteños. “La gente sigue confiando en mí, tiene esperanzas en que haga las cosas bien, en que siga haciendo obras, tiene esperanzas en que siga resolviendo temas”, explicó.

Por último reiteró que no es de su interés sumarse a la disputa de candidaturas por la presidencia. “Al que no hace nada, nadie le pide nada; al que hace cosas y las va resolviendo, la gente le exige más y más y más”, reflexionó para concluir.