Una segunda oportunidad de vida, el relato de uno de los sobrevivientes del accidente de Ruta 68

Luego del accidente sucedido en la Ruta 68, en el que una mujer perdió la vida, uno de los sobrevivientes, Mario Avedaño compartió a través de su perfil de Facebook la cruda experiencia que vivió a bordo del colectivo que perdió el control y terminó estrellándose.

"La verdad que fue muy triste lo que sucedió anoche en ese trágico accidente, yo iba al lado del chofer y salí disparado por el parabrisas impactando mis costillas contra un árbol y luego de dar dos vueltas en el aire caí en medio de las piedras, no sé a cuantos metros pero fue una distancia importante".

En ese momento, "me levanté rápido producto de la adrenalina, pensé que el colectivo se seguía desplazando hacia mi por lo que atiné a correr pero solo pude dar dos pasos y caí de rodillas con las manos entre las piedras y me daba aliento para levantarme mientras sentía que la sangre brotaba de mi cabeza y mi pensamiento decía, 'fua seguimos vivos'".

"Hoy me dieron el alta médica y ya estoy en mi casa pero tengo que guardar reposo hasta que me recupere de todos los golpes y dolores que tengo, por dicha razón no voy a poder cumplir con los compromisos que teníamos de casamientos, 15 años y eventos infantiles. Todo el dinero que depositaron para hacer sus respectivas reservas serán devueltos, por favor contactarse, espero sepan comprender la gravedad de mi estado de salud", continuó detallando el hombre.

Antes de finalizar agradeció a los socorristas, médicos y a todas las personas que trabajaron para atenderlos.