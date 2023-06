El gobierno busca destrabar el conflicto docente: “Vamos a hacer un esfuerzo económico adicional”

Funcionarios del gobierno provincial realizaron durante la tarde de hoy una conferencia de prensa en la cual realizaron algunos anuncios con el objetivo de destrabar el conflicto con los docentes autoconvocados de paro. Aseguraron que harán un esfuerzo económico adicional.

El primero en tomar la palabra fue el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien detalló que en reunión de gabinete trataron la situación que viven muchos salteños por no poder transitar libremente por las calles y rutas de la provincia. “Esto exige que el gobierno adopte medidas que logren recuperar la paz social en casa”, dijo.

En este sentido, aseguró que si bien es legítima su búsqueda de mejoras salariales, quieren pedirle que vuelvan a las aulas principalmente por los niños y jóvenes que no están asistiendo a clases por el paro.

“Queremos decirles que el gobierno es consciente de la situación económica, y que por lo tanto, no vamos a tomar medidas que afecten sus sueldos, sus haberes. No vamos a realizar los descuentos a quienes no asistieron en el marco del conflicto, pero de la misma manera, con igual contundencia, queremos decirles que vamos a exigir a quienes retornen, a que se recuperen los contenidos que niños y jóvenes no han recibido”, expresó.

Asimismo, explicó que un docente que recién se inicia recibirá un sueldo equivalente a la canasta básica, hoy fijada en $203.361. “Vamos a hacer un esfuerzo económico adicional. Confiando que habiendo adoptado las medidas que la docencia nos ha pedido, los maestros en actitud responsable retornarán a las aulas y podamos recuperar el clima de convivencia social que todos anhelamos”, manifestó.

A su turno, el ministro de Educación, Matías Cánepa, agregó que los docentes deberán recuperar los contenidos de manera presencial en días no hábiles. “Hemos establecido un plan de recuperación en este sentido, que plantea la posibilidad que el docente que vuelva a clases, va a poder optar por esta alternativa que no implica un descuento económico, sino la obligación de devolverlos en días y en distintos mecanismos que están establecidos de manera presencial en la resolución publicada en el boletín oficial, que lo pueda hacer, porque nuestro objetivo es que esos chicos que no han tenido la posibilidad de tener las clases, lo tengan de esta forma”, indicó.

A su vez, adelantó que los alumnos que puedan asistir en los días fijados, no tendrán falta y los docentes deberán que trabajar con cartillas. “Tendrán que buscar los distintos mecanismos que ya están previstos para poder atender a la situación de esos niños que no puedan acudir a los días y horarios extendidos que están estipulados en la resolución”, señaló.

También subrayó que la paritaria nacional establece un aumento en el incentivo docente. “En mayo era de $10.436 y en junio va a ser $17.186 y para julio $21.200”, detalló.

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, añadió que requieren que requieren que todos los docentes vuelvan a sus lugares de trabajo hasta el viernes 9 de junio. “Tienen que elaborar un proyecto de recuperación de clases que va a ser presencial y efectiva, van a ser los días feriados y algunos sábados, hasta tanto puedan cumplimentar la devolución de los días no trabajados. Este trabajo se va a realizar de forma conjunta con los directores y los supervisores. Esta propuesta de devolución de días de clases se va a elevar a los supervisores, quienes tendrán que avalar este proyecto hasta el día 14 de junio. Si los estudiantes no están en condiciones de asistir los días pactados, pueden tener sus faltas justificadas. El docente si o si tiene que hacer esa devolución de manera presencial y efectiva”, concluyó.