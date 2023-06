Dejan sin efecto un embargo preventivo del ex rector contra la UNSa

En una nueva Sesión Ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, el equipo de Asesoría Jurídica de la Universidad, presentó un informe sobre la reciente sentencia dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que decidió no hacer lugar al embargo preventivo que había logrado el ex Rector Víctor Claros contra la Casa de Altos Estudios, en el marco del expediente 11865/22.

El actual fallo, con fecha del 22 de mayo de 2023, responde a la apelación que cursó la gestión del Rectorado en relación a la sentencia dictada el 12 de octubre de 2022, dónde el Juzgado de Primera Instancia hizo lugar al embargo preventivo a fondos de la Universidad, solicitado por Víctor Hugo Claros, por un monto de $8.379.896,38 más los intereses pertinentes en concepto del pago de la liquidación final de haberes por días no gozados, dispuesto en las Resoluciones 437/22 y 300/22 del Consejo Superior.

No obstante, el 23 de agosto de 2022, el Rector Daniel Hoyos pidió la nulidad de dichas resoluciones; ocasionando la demanda de embargo preventivo de parte de Claros, teniendo luego la sentencia a su favor. Esto llevó a que el equipo de Asesoría Jurídica apelara dicho fallo, aduciendo que la sentencia era contradictoria con otra sentencia del mismo Juzgado y que, además, se incumplía con la ley de medidas cautelares contra el Estado.

En consecuencia, la Cámara de Apelaciones de Salta hizo lugar el recurso de apelación interpuesto por la Universidad Nacional de Salta y se revocó la sentencia emitida el 12/10/22, asegurando que la decisión del Juzgado de Primera Instancia se había dictado sin derechos y ordenó la liberación del dinero retenido.

Fuentes de Rectorado manifestaron estar conforme con lo sentenciado por la Cámara de Apelaciones y aseguraron que las acciones llevadas adelante por la actual gestión se vinculan "únicamente a la defensa del dinero de nuestra Universidad". Asimismo, se destaca el trabajo que lleva adelante el equipo de Asesoría Jurídica de la Universidad.

A su vez la Dirección de Personal de la Universidad emitió el pago de 64 días de vacaciones no gozados al ex Rector, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, junto a su sueldo complementario. Considerando que no se debía proceder el pago de 264 días de vacaciones no gozados que había sido aprobado el Consejo Superior.