La escuelas en crisis: Hay chicos que pasan de grado sin saber leer y ni escribir

A través de CNNSalta-94.7 la responsable de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Profesional Docente del Ministerio de Educación de Salta, Analía Guardo comentó que existe una enorme preocupación, debido a los niveles de alfabetización y que muchos chicos pasan de grado sin siquiera alcanzar los conocimiento mínimos.

"Tenemos resultados del 2016 de las pruebas APRENDER en dónde se ve que el 40% de los estudiantes se ubican en el nivel básico. Mientras las pruebas de la UNESCO del 2019 muestran que el 54% no llegan a niveles mínimos de lengua, el 35% de ese porcentaje corresponde a la población más pobre. Son datos preocupantes".

Se debe tener en cuenta que se habla de "resultados de antes de la pandemia, lo que hizo la pandemia fue profundizar las desigualdades porque no tener presencialidad sobre todo si pensamos en los estudiantes más vulnerables y los que deben cursar los primeros años donde adquieren nociones básicas".

"Consideramos que, si uno adquiere las nociones, adquiere nociones sólidas, se facilita el aprendizaje en los primeros años. Somos conscientes de estos resultados que son históricos", continuó expresando Guardo.

Para la experta es importante destacar que "si no adquirimos las nociones básicas para poder leer, no vamos a poder comprender los textos. No es solamente en Salta, es en el país, hay chicos que pasan de grado y no están alfabetizados".

"Los ministros decían, que es un tema que no está lo suficientemente alfabetizados. Está como naturalizado, esto lo queremos analizar y pensar con los docentes. En Argentina se discutió mucho sobre cuál es la mejor propuesta de alfabetización inicial, ahora debemos pensar que la mejor es la que funciona, la que da resultados", sentenció.