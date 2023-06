Nora Giménez respaldó a Massa y anticipó que el espacio conquistará 2 bancas en Salta

La Senadora Nacional, Nora Giménez fue entrevistada por el periodista Sebastián Quinteros en el programa SinVueltas producido por InformateSalta. La actual legisladora respaldó la fórmula Massa - Rossi en el ámbito de la Nación.

Consultada por la incertidumbre que generó en un primer momento los anuncios de Wado de Pedro y Daniel Scioli, que luego fueron descartados por Sergio Massa, apuntó: "Creo que ha sido la aspiración de la primera hora que después se fue descartando por la fuerza del peronismo y otras fuerzas dentro de Unión por la Patria, creo que es un acierto".

Es que fue "un logro haber coincidido en estos tiempos difíciles que estamos viviendo que es una de las herencias que dejó Macri".

"Esta fórmula tiene respaldo importante y fue posible porque hubo este espacio de diálogo e intercambio y poner por arriba la grave situación económica y la situación de violencia".

Uno de los tópicos que preocupan más a los argentinos es la cuestión de los precios, "el tema de la inflación justamente se genera con este gran préstamo que hace el FMI y que no lo hemos visto en ninguna obra, no se hizo un puente, un camino, no se arreglo un hospital".

Se trata de "fondos que nunca se aclararon y forman parte de la deuda que Macri nos comprometió a pagar y hoy nos está asfixiando".

Con respecto al escenario local, aseguró que "la expectativa es frente a cuatro diputados el 50%, yo creo que dos bancas podemos asegurar si uno tiene en cuenta la relación de los tercios".