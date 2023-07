Mundial Femenino 2023 de Fútbol: las 23 jugadoras de la Selección argentina

El DT de la Selección argentina femenina de fútbol anunció este sábado la lista final de jugadoras convocadas para disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 que comenzará el próximo 20 de julio, que será la cuarta experiencia de la historia en la máxima cita para el equipo naciona que dirige Germán Portanova y que integra el Grupo G con Suecia, Sudáfrica e Italia.

La Selección, que el pasado jueves tuvo el último entrenamiento abierto a la prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, jugará el próximo viernes un amistoso contra Perú en San Nicolás, desde las 20:30 como despedida del país.

La lista definitiva de la Selección argentina femenina para el Mundial 2023

Vanina Correa

Adriana Sachs

Eliana Stabile

Julieta Cruz

Vanesa Santana

Aldana Cometti

Romina Núnez

Daiana Falfán

Paulina Gramaglia

Dalila Ippolito

Yamila Rodríguez

Lara Esponda

Sophie Brown

Miriam Mayorga

Florencia Bonsegundo

Lorena Benítez

Camila Gómez Ares

Gabriela Chávez

Mariana Larroquette

Chiara Singarella

Érica Lonigro

Estefanía Banini

Abigaíl Chaves.

Calendario de la Selección femenina de fútbol en el Mundial Femenino 2023

*Lunes 24 de julio, 3 am: Italia vs. Argentina, en Eden Park (Auckland) / Grupo G

*Jueves 27 de julio, 21 hs: Argentina vs. Sudáfrica, en Dunedin Stadium / Grupo G

*Miércoles 2 de agosto, 4 am: Argentina vs. Suecia, en Waikato Stadium, Hamilton / Grupo G /TN