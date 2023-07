Ranking: los signos más fríos

Ser frío no quiere decir tener mal corazón, ser manipulador o no tener sentimientos. Para nada. A los signos que son más fríos, es más difícil pillarlos, entender qué están pensando o sintiendo. Estas personas son más selectivas a la hora de mostrar lo que hay dentro de su corazón. Vamos a ordenar los signos de los más fríos a los que tienen el corazón más caliente.

1. Acuario

El signo más frío por excelencia. Pero ese atributo no tiene por qué ser negativo. Quien conoce a Acuario sabe que es un signo súper sociable, adora viajar, conocer gente nueva, probar cosas diferentes. Así de primeras, no parece que vaya a ser alguien frío… Pero, ¿qué pasa cuando tiene que mostrar sus emociones? Que huye, que escapa de la situación como sea. Pocas veces verás a un Acuario dando un abrazo a alguien a quien acaba de conocer. Cualquier forma de expresar cualquier tipo de sentimiento está prohibido para él, al menos hasta que encuentre la química.

2. Capricornio

Capricornio no es que no tenga emociones, es que no va a dejar nunca que sus emociones se apoderen de él. Prefiere pecar de ser una persona fría que terminar herido por ser demasiado emocional. Capri tiene sentimientos y muchos, lo que pasa que sabe demasiado de la vida y sabe lo que pasa cuando te expones demasiado… Al final terminan hiriéndote por ser amable, cariñoso y por ir de bueno por la vida. No es un signo que tenga miles de amigos, es súper selectivo y las amistades las cuenta con los dedos de una mano.



3. Virgo

Virgo está siempre tan centrado en todo lo que pasa en su cabeza que se olvida de lo que siente su corazón. Y ese es el motivo por el que muchas veces puede llegar a ser bastante frío. No hay duda de que es uno de los signos más leales del Zodiaco, incluso también es de los más amables, pero una cosa no quita la otra. Cuando empiezas a conocer a Virgo te das cuenta de que no habla de sus sentimientos con facilidad. De hecho, entre tú y yo, a Virgo le da un poco de rabia la gente que está todo el día diciendo ‘te quiero’ o haciendo cumplidos a los demás. ¿Envidia? Quizás. Virgo tiene un gran corazón y en el fondo a veces desearía ser un poquito menos frío.



4. Sagitario

A ver… La primera impresión que da Sagitario no es de alguien que sea frío. Para nada. Es simpático, amable y muy extrovertido. Es muy echado para adelante para las cosas que quiere y que le gustan. Pero cuando toca hablar de cosas serias o ponerse sentimental, Sagitario es de los que huye de esas conversaciones. Quizás con sus amigos o con su familia, no le importa sacar su lado más romántico y cálido a la luz. Porque con ellos se siente libre. Pero con su pareja o con quién pueda llegar a ser su futura pareja, sí que puede llegar a ser algo frío. Suelta la verdad sin filtro y eso te dejará helado como el mismísimo hielo.



5. Escorpio

¿Que Escorpio puede ser uno de los signos más calientes del Zodiaco? Sí. Pero también es uno de los más fríos. Cuando alguien le ha hecho daño, Escorpio puede llegar a ser la persona más fría del universo. La frialdad de Escorpio no es como la de los demás. Escorpio en el amor es súper caliente, el signo más pasional que conoces. No tienes problema para hablar de sus emociones, para transmitir todo lo que hay en su corazón. Pero cuando se trata de hacer daño, es cuando saca su frialdad a la luz. Tiene sus tácticas para parecer el signo más insensible del Zodiaco si alguien le ha hecho daño a él o a alguno de los suyos.



6. Libra

Ahí donde le veis, Libra puede llegar a ser MUY frío si se lo propone. De primeras, Libra es una persona encantadora, hasta tal punto que a veces se le va de las manos lo de ayudar a los demás. Libra es frío porque le cuesta un poquito exponer sus sentimientos. Desearía poder hacerlo, daría lo que fuera por haber nacido con el don de hablar como si no pasara nada. Lo bueno de Libra es que aunque con las palabras sí que sea un poco frío, con los actos no lo es para nada. Sus actos dicen cosas que sus palabras no. Si piensas que Libra es frío, sé paciente y espera a que te demuestre sus sentimientos de otra forma más especial.



7. Géminis

Géminis puede ser frío y también puede ser caliente. Ya sabemos que es uno de los signos más cambiantes del Zodiaco. Puede ser el signo más frío del planeta y al segundo ser el más caliente. Es así. Pero a ver… Por norma general, Géminis no suele ser muy frío, siendo sinceros. Le encanta socializar, pasar tiempo con sus amigos, estar con unos con otros. No tiene ningún problema para hablar de sus sentimientos, en aquello que le preocupa. Eso sí, si alguien le hace daño a alguno de los suyos, puede pasar a ser tan frío que hará daño de vuelta sin miramiento alguno.



8. Tauro

De los signos de tierra, Tauro es el menos frío de todos. Tiene un corazón enorme y sí, puede tener momentos en el que le cueste mucho sacar hacia fuera todo lo que siente dentro. Tauro está en lucha constante para ser transparente. Es una persona paciente, confiable y le gusta ser honesto. El único momento en el que un Tauro puede ser frío es cuando alguien le lleve la contraria. Es MUUUY terco y con tal de llevar la razón, puede convertirse en la persona más fría del planeta.



9. Aries

Aries es de los signos más calientes y cercanos del Zodiaco. ¿Es un poco loco? Pues sí, a veces, pero eso no quiere decir que sea frío. Tiene un fuerte carácter y de primeras, no suele caer bien a mucha gente. Aries es la típica persona que piensas que te va a caer mal pero después te das cuenta de que es una persona súper agradable y divertida. Mucha gente puede pensar que Aries es frío, pero es que en total puede tener un 10% de frialdad en su cuerpo. Comparado con otros signos eso no es nada.



10. Piscis

Piscis tiene un corazón demasiado grande como para ser frío con los demás. Es tan empático que incluso se siente culpable cuando responde un poco seco y cortante a alguien. Piscis es claro con sus sentimientos, es romántico cuando su cuerpo le pide que saque a la luz sus sentimientos. Tiene un lado rebelde que puede sacar a la luz cuando se enfada o cuando le da por querer volver a ser un adolescente. Pero a Piscis la maldad y la frialdad le dura poco en el cuerpo.



11. Cáncer

Cáncer es lo contrario a frío. En cuanto le conoces, ya te das cuenta de que es sincero con sus sentimientos y no tiene miedo a enfrentarse a ellos. Cáncer, como buen signo de agua, es emocional. Es de estas personas que antepone su felicidad a la de los demás. Si tiene que ser frío con sus enemigos, lo hará. Sabe cómo manejar y conocer las emociones de los demás. Pero si no tiene motivos para ello, no lo hará. Cáncer no quiere malos rollos con nadie. Tiene su genio, pues claro, pero su corazón es muy caliente.



12. Leo

Estamos hablando de unos de los corazones más sinceros, intensos y calientes del Zodiaco. No hay ni una gota de frialdad en su corazón. Es que ni siquiera es frío con desconocidos. Si tiene hablar de sus sentimientos, lo hará. Si tiene que confesarse a su crush, lo hará. Leo es tan caliente, tan cercano, tan romántico que incluso se pasa. Con él/ella nunca tendrás problema para saber lo que siente. Si algo le molesta, te lo dirá. Nunca de malas, siempre mirando en no hacerte daño. /Horóscopo Negro