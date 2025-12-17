Jorge Rial cuestionó los “sueldos de miseria de los soldados” tras la muerte en la Quinta de Olivos

El suicidio de un soldado de 21 años en la Quinta Presidencial de Olivos, ocurrido en la madrugada del martes 16 de diciembre, volvió a exponer la crisis económica y las precarias condiciones en las que viven miles de integrantes de las Fuerzas de Seguridad. El caso generó un fuerte impacto político y social luego de que se conociera que el joven había dejado una carta donde mencionaba deudas por dos millones de pesos y dificultades económicas que lo angustiaban profundamente.

En medio de la conmoción, el periodista Jorge Rial, conductor de Argenzuela (C5N), publicó un mensaje contundente en sus redes sociales. En su posteo, fue directo: “Hay plata para los aviones pero no para aumentarle los sueldos de miseria a los soldados. Digamos todo”. La frase rápidamente se viralizó y alimentó el debate sobre el presupuesto destinado a las fuerzas armadas y la situación salarial de sus integrantes.

El comentario de Rial hizo foco en el contraste entre el gasto estatal en áreas estratégicas y la falta de actualización salarial para los efectivos, un reclamo que distintos sectores vienen planteando desde hace tiempo. Su intervención se sumó a una ola de cuestionamientos que surgió tras conocerse la difícil situación económica del joven fallecido.

La muerte del soldado, sumada a la carta que dejó, reavivó discusiones sobre la salud mental dentro de las fuerzas, el impacto de la crisis económica y la necesidad de revisar las condiciones laborales de quienes cumplen funciones de seguridad y defensa.

La investigación sobre el caso continúa y aún no se difundieron nuevos detalles oficiales.