Wanda Nara a los 39 años y en microbikini mostró su cuerpo real

Wanda Nara se mostró en la pileta con una microbikini animal print de su marca y pañuelo a juego.

Wanda Nara no se detiene. Entre sus presentaciones ante la Justicia por el conflicto con su ex abogado Alejandro Payarola, las grabaciones de MasterChef y las postales íntimas junto a su novio Martín Migueles, la empresaria sigue manteniendo una intensa actividad en redes sociales.

En esta oportunidad, la mediática compartió una serie de selfies desde la pileta a través de sus stories de Instagram, donde se mostró con un look de alto impacto. Fiel a su estilo, eligió una microbikini de su propia marca de trajes de baño, con un llamativo diseño animal print en tonos marrones.

El modelo se destaca por su corpiño triangular doble: una base marrón lisa y, por encima, otra pieza con estampa animal print. La bombacha, colaless y diminuta, completó el conjunto sensual que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Para complementar el outfit, Wanda sumó un pañuelo animal print atado en la cabeza a modo de bandana, en sintonía con la bikini. Además, llevó anteojos de sol negros de formato envolvente y dejó el cabello suelto, con mechones rubios que asomaban por debajo del pañuelo, reforzando una estética veraniega y sofisticada.