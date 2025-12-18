Exigencia y huevos rotos: Wanda Nara criticó a Cachete Sierra y al Turco Husaín

El programa 44 de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina dividió a los famosos en dos equipos que tuvieron sus respectivos capitanes, Agustín "Cachete" Sierra y Claudio "El Turco" Husaín, los cuales fueron analizados de arriba a abajo por Wanda Nara.

La conductora decidió pasar por las cocinas para ver cómo eran Cachete y el Turco en sus roles como líderes, ya que por la consigna solo podían explicarle a los integrantes de sus equipos qué debían hacer y no podían tocar nada ni cocinar.

"Es exigente pero me gusta", le contestó Evangelina Anderson a Wanda ante la consulta sobre el trabajo de Sierra como capitán. La conductora de Masterchef Celebrity continuó observando la situación y determinó que Sierra es un líder "exigente" y que "ayuda".

Wanda después fue a la sección de Husaín, a quien lo notó muy estresado y con huevos rotos sobre la mesada. "Yo vengo de ver los huevos poché de Eva y le están saliendo bien. Vení, Turco, a dar una mano. Cachete está encima y vos sos medio abandónico", denunció la conductora al ver que había más descontrol.

Ese descontrol se trataba de Momi Giardina a los gritos al estar contrariada con la realización de una ensalada César. Esta situación sacó un poco de las casillas al Turco.

"Momi con una ensalada me volvió loco y me llamó como 9 meses. No es mucha ciencia", expresó Husaín con fastidio, teniendo en cuenta de que le dio el plato más simple a la comediante.