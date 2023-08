Escándalo y amenazas en Juventud: “Lamento haber reaccionado como reaccioné”

El club Juventud Antoniana se vio nuevamente envuelto en una polémica por fuertes discusiones y amenazas a través de las redes sociales. Uno de los protagonistas de éste episodio es Carlos Guillermo Strizic, el entrenador de arqueros, quien brindó su versión de lo sucedido y contó en CNN Salta que atraviesa un momento muy duro en su vida.

Sucede que a través de un perfil falso de twitter del presidente del club Javier Russo criticaron duramente a Strizic, quien respondió de manera agresiva publicando una imagen de un arma de fuego, amenazando al responsable de los comentarios.

“Sé desde hace un montón que esa cuenta es falsa. Me pasó que el sábado mi hijo tuvo un accidente, lamentablemente le tuvieron que amputar una mano, yo estaba en Corrientes y no tenía forma de volver, tuve que volver en colectivo, encima perdimos el partido, leí las críticas y todo eso se me juntó en una especie de locura y bronca que yo sé que me desubiqué, después borré todo lo que puse”, manifestó.

El entrenador de arqueros agregó: “No suelo hacer estas cosas. Suelo trabajar, suelo hacer lo mejor posible por donde estoy y entreno a muerte a mis arqueros para que no fallen. Me sentí muy ofendido con las críticas. Lamento haber reaccionado como reaccioné pero se me juntó toda la bronca, lo de mi hijo que todavía no lo podemos solucionar”.