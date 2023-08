Con apoyo a Bullrich, Nanni llamó a "abrir un nuevo tiempo" en el país

Salta, al igual que la Argentina, ya transita las últimas jornadas de la campaña electoral, en las vísperas del inicio de la veda previa a las Primarias Abiertas y Obligatorias de este domingo 13, donde se definirá quiénes serán los candidatos para los puestos en juego durante octubre.

El precandidato a diputado nacional, Miguel Nanni, participó de Sin Vueltas de InformateSalta donde palpitó la interna de Juntos por el Cambio, respaldando la figura de Patricia Bullrich para competir por la Presidencia de la Nación, asegurando que su modelo es el que la gente prefiere.

“8 de cada 10 argentinos quieren un cambio”

“Falta poquito, se termina esta primera parte para la que nos preparamos muy bien, donde tenemos la posibilidad de abrir un nuevo tiempo, darnos una nueva oportunidad”, comentó primeramente agregando que durante los últimos 4 años “nos pasamos quejándonos de la inflación, de la inseguridad, de lo mal que hace las cosas Alberto Fernández… creo que los argentinos y los salteños tenemos que abrir un nuevo tiempo”.

En este punto y sobre la interna entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no dudó en reiterar su apoyo a la primera. “Como muchos salteños, me gusta el liderazgo de Patricia, es genuina, sabe hacia dónde va, no es una persona que te quiere charlar políticamente correcta, tiene el liderazgo que la sociedad está demandando”, rescató.

En este punto subrayó dos problemas que aquejan a Salta a su parecer: “uno es la inflación y otro es la droga, la forma de parar esto es como hizo Patricia, tiene la decisión política de sacar al narcotráfico y de sacar al país adelante”.

Por último y consultado sobre cómo será el apoyo al candidato que sea elegido en la interna nacional para la presidencia en JXC, Nanni dijo que más allá de los gustos, tienen la vocación de acompañar respetando la decisión de las urnas. “Tengo la convicción que Patricia será presidenta; si no fuera, vamos a acompañar, tenemos esa vocación”, afirmó para concluir.

“La gente nos dijo que no bajemos los brazos; aquí estamos, con oxígeno para un tiempo más”