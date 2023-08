"No hay otro camino de inclusión que no sea el trabajo", instó Cargnello en San Cayetano

Los rezos de los salteños se congregaron durante este domingo por la tarde en la zona oeste del macrocentro capitalino, donde se llevó a cabo la procesión en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, temas en los que hizo énfasis monseñor Mario Cargnello durante la homilía que realizó ante los fieles en la celebración eucarística.

Finalizada la novena, la procesión partió desde el templete de la subida hacia Grand Bourg, que recorrió distintas calles con la imagen del santo hacia plaza España donde se celebró la misa central, ocasión en la que Cargnello primero llamó a escuchar el mensaje de Cristo, haciendo foco en el trabajo.

“Cristo nos muestra que tenemos que escucharlo a él y aprender de él; caminar en cristiano significa caminar como un hijo y como un hermano y ahí entra el sentido del trabajo; el trabajo nos permite continuar la obra de nuestro padre Dios", manifestó el arzobispo.

También invitó a la comunidad católica a organizarse como sociedad, de modo tal que “todo hombre y mujer puedan encontrar en el trabajo justamente el camino de su dignidad. Vivimos una época cada vez más difícil en orden a descubrir espacios y oportunidades de trabajo y eso nos compromete a nosotros a ser muy responsables en nuestro trabajo".

En este punto su mensaje se dirigió a los políticos, a “los que tienen el deber de gobernar, a pensar una sociedad que no excluya, y no hay otro camino de inclusión que no sea el trabajo (…); que la imagen de Jesús transfigurado nos lleve a crecer en la conciencia de la responsabilidad del trabajo, a ayudarlos para que nadie se sienta fuera de casa en nuestro país”, enfatizó.