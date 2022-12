Acusan a Cargnello por un faltante de 9000 dólares a las carmelitas del Convento

En el marco del escándalo que rodea a las carmelitas del Convento, Juan Casabella Dávalos, quien representa a Carlos Obeid (esposo de María Livia, la mujer quien dijo tener contacto con la Virgen del Cerro), salió a deslindar a su representante de lo ocurrido días atrás y apuntó contra monseñor Mario Cargnello por los problemas y conflicto que vienen aconteciendo con el claustro católico.

Entre las declaraciones que hizo en diálogo con Multivisión Federal, el abogado comentó primeramente que en la causa por supuesta defraudación que se genera tras la denuncia por violencia contra Cargnello, se investiga a Obeid como administrador de los bienes del convento, diciendo que no es tal sino que es un colaborador de hecho, ayudando a las monjas con sus cuentas.

Así contó que gracias a las ventas de sus dulces y artesanías, como las donaciones de la gente, las religiosas supieron tener un ahorro de 9000 dólares, que después de la época del corralito en 2001, Cargnello le pide 18.000 dólares a las monjas y éstas le dan lo que tenían. “Eso salta en la denuncia de violencia, eso fue documentado por cheque del administrador de las carmelitas, estaba en el banco y se lo entregaron, entiendo que fue por el 2005 aproximadamente”.

Dicho esto contó que, tras el fallecimiento de la anterior priora del claustro, monseñor no reintegra el dinero a la priora actual, quien “le tiene pánico, no le hizo ninguna intimación formal porque es su superior, esto surge cuando la situación no daba más y la priora denuncia violencia, ahí aparece el faltante”, enfatizó el abogado.

Con todo esto, dijo que en la causa por la supuesta defraudación, al chequearse las cuentas, se habría constatado que las cuentas estarían todas aprobadas, no solo en el ámbito provincial sino incluso por el Vaticano. “Aun así la fiscal Salinas Odorisio intenta una jugada más y toma declaración a la priora, cuando explica cómo están aprobadas las cuentas y que el faltante son esos 9000 dólares”, enfatizó.

“Lo que resultó de esa causa, quien las manipula económicamente (a las monjas) y no le quiere devolver los ahorros, es Cargnello”