Apatía electoral: Biella instó a transformar el “voto bronca” en apoyo a Salta Independiente

En la cuenta regresiva para las PASO que tendrán lugar este domingo 13 de agosto, InformateSalta recibió la visita del precandidato a diputado provincial por Salta Independiente, Felipe Biella, quien no solo invitó a la ciudadanía a participar de los comicios, sino a transformar su enojo y descreimiento en un voto bronca, depositando la confianza en su espacio.

Primeramente Biella apuntó a la discriminación que Salta sufre desde hace muchos años, que ha llevado a tener tarifas más caras que otros puntos del país, como ser Buenos Aires. “Esta discriminación vino acompañada de nuestros diputados que aprueban presupuestos donde el 75% de los subsidios son para los porteños, aprobaron algo como la Ley de Alquileres pese a las advertencias de su mamarracho”, recalcó.

Lamentando la poca actividad de los legisladores nacionales por nuestra provincia en el año, el precandidato dijo que esta discriminación siempre provino “de los gobiernos nacionales, que concentran los subsidios en Buenos Aires y el sur, los porteños no producen la luz –la producimos nosotros- y pagan menos de la mitad”, dio de ejemplo agregando el de las rutas. “Son todas rutas de la muerte, no hay ninguna que digás que tiene mantenimiento”, espetó.

Sobre las conversaciones que mantuvo con los vecinos de toda la provincia, Biella reconoció que está desilucionada y muy enojada. “Está preocupada por la economía, la plata no alcanza, los bolsillos están quemados… este enojo hace que la gente no quiera ir a votar o hacerlo en blanco, eso es gravísimo, que transformen ese enojo en un voto queja y vote a Salta Independiente, será a favor de Salta, de un espacio que los va a defender; si no votan seguirán los mismos de siempre”, prometió.

Un tema del cual hizo hincapié es la realidad en la zona fronteriza de nuestra provincia con el país vecino de Bolivia, indicando que es su intención pelear por más partidas que permitan equipar no solo de recurso humano sino también de drones, radares y aviones el área limítrofe, para combatir el narcotráfico y evitar que los jóvenes caigan en el flagelo de la drogadicción.

“Esta es la oportunidad, queremos ser la voz de los salteños, les pido que reflexionen y vayan a votar, que la bronca se transforme en queja, que es el voto a Salta Independiente”