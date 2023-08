Conocé cuándo y cuánto aumentará el pan: “Ya es insostenible”

Luego que se conociera el incremento de los insumos básicos de las panaderías, a raíz de la devaluación y la incertidumbre económica desatada tras las PASO, era solo cuestión de tiempo para que se confirmaran las subas en el pan y las especialidades.

En la panadería del “Viejo Molino”, ubicada en Gral. Güemes 1800, comentaron que les notificaron subas de entre un 25 y un 35% en los precios de la grasa, margarina, y manteca. “Los aumentos van desde los 50.000 hasta los 100.000 pesos”, relató Antonella, la encargada del lugar.

Si bien aclaró que esta semana no subieron los precios, porque ya habían incrementado hace solo un mes, indicó que la situación “ya no es sostenible”. “La semana que viene, seguramente el martes, ya volvemos a subir los precios”, manifestó.

“Nadie quiere vender lo que es harina, azúcar. Habíamos comprado ya harina y no la quieren traer. Aunque ya la habíamos pagado todo, no la quieren traer y no saben qué precio ponerle tampoco”, manifestó.

Sobre los nuevos valores, indicó que la tira de pan francés, que ahora está a 130, pasará a costar aproximadamente $150.

En tanto, las tortillas que hoy se venden a 50 pesos, seguramente se va a 60 o 65. “Acá viene mucha gente a comprar, muchos albañiles, barrenderos, los chicos que trabajan en el tren. Siempre tratamos de mantener el precio de las cosas que se compran todos los días, mayormente. Pero bueno, ya la semana que viene es insostenible”

Para finalizar, aclaró que las masas finas, “están bastantes caras”. “Las cositas dulces sí están bastante caras, las masitas secas están a 400 los 100 gramos, pero seguramente se va a 450, 500”, concluyó.