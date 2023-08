Pide que el PAMI le devuelva su casa, la usan de oficina con contrato vencido

El reclamo de una mujer llegó hasta la redacción de InformateSalta porque hace meses tiene viviendo ocupas en su casa que le había alquilado al PAMI. Ella es jubilada y necesita resolver esta situación lo más rápido posible.

En diálogo con nuestro medio, Liana Sánchez, la propietaria, contó que su propiedad está ubicada al frente de la plaza principal de Cerrillos. Cuenta con 6 ambientes, 4 climatizados, y tiene todas las líneas de ómnibus en la puerta.

Allí funciona la sede del PAMI, donde actualmente son 3 los trabajadores, según lo informado por la mujer. Desde el 1 noviembre del 2022 están sin contrato porque ella anticipó meses antes al vencimiento del mismo, que no iba renovar por “cuestiones familiares”.

“Por normas de buen trato, en agosto yo mandé por mesa de entrada que les hacía saber que no iba a participar de ninguna licitación al finalizar el contrato”, contó.

“Me pagaban $37.000 por mes, de ahí me descontaban todo, o sea que no me quedaba nada y ahora no me pagan más”, relató. Contó que en enero de este año inició el juicio de desalojo, pero no tiene respuestas.

“Estoy desesperada porque soy una persona jubilada, tengo problemas de salud y no sé como se puede pelear con el Estado. Es la casa que era de mis papás, donde yo vivía. Si o si quiero la casa”, agregó desesperada.

Con mucho dolor para finalizar dijo que “es terrible sentirse como yo ahora, maltratada, una miseria humana. Llevan 10 meses sin contrato, sin mantenimiento de nada, la casa está descuidada. Me siento tan sola, es un abandono”.